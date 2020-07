Între credință și teamă: Cum s-a schimbat viața creștinilor din Hong Kong după impunerea noii legi a securității naționale

Subminarea autorității statului

În China continentală creștinii care sfidează tentativele guvernului chinez de a le controla bisericile se confruntă cu persecuții, arestări și încarcerare, potrivit unor relatări. Bisericile clandestine sunt distruse și crucile arse. Traducerile Bibliei trebuie aprobate de către Partidul Comunist chinez și sunt adesea modificate la cererea acestuia.În Hong Kong însă creștinii se bucurau de libertatea religioasă garantată de independența sa legală care recunoștea drepturi umane fundamentale precum libertatea de conștiință și religie. Creștinii, care formează peste 10% din populația orașului, au organizat manifestații pașnice în timpul protestelor, cântând imnuri și afirmându-și credința.Mii au ieșit pe străzi și mulți protestanți și catolici s-au unit sub o cauză comună alături de demonstranții pro-democrație.Noua lege a securității naționale impuse în Hong Kong de către China interzice secesiunea, subminarea autorității statului, terorismul și colaborarea cu puteri străine. Însă termenii sunt atât de larg definiți încât pot fi folosiți arbitrar pentru a interzice orice formă de dizidență.Clauzele privind subminarea statului și colaborarea cu o putere străină îngrijorează în mod deosebit minoritățile religioase, în special catolicii și alți creștini.Clauza privind subminarea autorității statului le interzice practic creștinilor să critice guvernul chinez. Înainte de adoptarea legii securității naționale numeroși creștini din Hong Kong au fost vocali împotriva nedreptăților comise în China continentală.„Acum mulți se tem să își exprime îngrijorările cu privire la subiecte care pot fi definite ca secrete de stat”, a declarat pentru National Review un avocat catolic care lucrează la o instituție financiară din oraș, acesta dorind să îi fie păstrată anonimitatea din cauza temerii că ar putea intra în vizorul autorităților.Clauza privind colaborarea cu o putere străină le interzice creștinilor să caute ajutor în străinătate, inclusiv de la Vatican. Suveranul pontif fiind în Roma, Biserica Catolică este o instituție străină potrivit definiției autorităților chineze.„Această măsură poate fi folosită cu ușurință pentru a ataca și penaliza bisericile, în special în diocezele catolice care primesc instrucțiuni și directive de la Vatican”, a declarat un alt avocat catolic din Hong Kong pentru National Review.„Bisericile pot fi desființate și bunurile lor confiscate dacă încalcă legea”, a adăugat acesta, avertizând că încălcarea oricăreia din clauzele legii securității naționale poate fi penalizată cu detenție pe viață.Principala problemă este că Hong Kong-ul n-are nicio putere în fața unor astfel de sentințe și nu există nicio garanție că persoanele acuzate sau suspectate de încălcarea noii legi nu vor fi extrădate în China continentală pentru a fi judecate acolo.Dar potrivit legii, acuzații ar trebui judecați fără un juriu în Hong Kong. Autoritățile de la Beijing au renunțat la legea privind extrădările propusă în 2019, care a provocat protestele masive în Hong Kong, noua lege a securității naționale aducând sistemul judiciar chinez în Hong Kong.Legea fundamentală din Hong Kong, inspirată din dreptul jurisprudențial britanic garanta libertatea de expresie și religie dar legea securității naționale are întâietate în fața acesteia iar teama de persecuții a început deja să se facă simțită.Reprezentanții principalelor culte religioase au fost convocați la o întâlnire cu autoritățile în luna iunie, înainte de implementarea legii și și-au exprimat sprijinul pentru aceasta ulterior.„Se pare că sunt îndeaproape monitorizați de către guvern”, a declarat unul din avocații catolici intervievați de National Review.Cardinalul Tong, administratorul apostolic al Hong Kong-ului, a îndemnat guvernul să „asculte vocile oamenilor” în timpul protestelor din 2019. Însă după întâlnirea cu autoritățile a oferit o declarație care a sunat într-o notă total diferită, afirmând că legea securității naționale „nu amenință libertatea religioasă”.Doar câțiva lideri creștini s-au pronunțat în continuare în favoarea mișcării pro-democrație. Cardinalul Joseph Zen, un fost episcop al orașului s-a declarat împotriva legii securității naționale. Un critic îndelungat al regimului comunist chinez din cauza încălcării drepturilor omului, acesta a declarat că este pregătit să fie arestat sub noua legislație.Unii pastori creștini s-au pronunțat și ei curajos împotriva noii legi, precum președintele Convenției Baptiste din Hong Kong, acesta fiind însă forțat să își retragă declarațiile pentru a-și proteja biserica.Alți lideri creștini au decis să își exprime îngrijorările într-o manieră mai sigură: episcopul Joseph Ha, care anterior a susținut mișcarea pro-democrație, s-a abținut de la a critica public noua lege însă și-a îndemnat enoriașii să poarte crucifixe pe stradă.Mulți catolici din Hong Kong se tem că Vaticanul este influențat de către Partidul Comunist chinez. În 2018, papa Francisc a ajuns la un acord cu guvernul de la Beijing pentru numirea de episcopi în China continentală. Acordul urmează să expire în septembrie iar mizele sunt ridicate pentru Vatican în tentativa sa de a-și păstra rolul limitat în viața creștinilor catolici din China.Drept urmare papa a evitat să își menționeze îngrijorările privind libertatea religioasă în Hong Kong, abătându-se de la un discurs planificat, potrivit unor relatări.Liderul orașului, Carrie Lam, o catolică, a fost aleasă cu speranța că va asigura autonomia Hong Kong-ului dar aceasta a susținut linia Beijingului în suprimarea protestelor și interzicerea dizidenței. Mulți catolici din Hong Kong sunt consternați de conducerea sa.„Nu o mai văd ca o catolică”, a declarat unul din avocații din Hong Kong, adăugând că „va trebui să răspundă pentru faptele ei când va veni Judecata de apoi”.