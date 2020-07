Trump l-a graţiat pe prietenul său Roger Stone

Preşedintele american, Donald Trump, i-a comutat pedeapsa cu închisoarea prietenului său Roger Stone, condamnat în februarie la 40 de luni de închisoare în cadrul anchetei privind ingerinţa rusă în campanie prezidenţială din 2016, a făcut cunoscut vineri Casa Albă, scrie AFP."Astăzi, preşedintele Donald J. Trump a ordonat o măsură de clemenţă executivă pentru a-i comuta pedeapsa nedreaptă lui Roger Stone", a anunţat Casa Albă într-un comunicat, adăugând că acest vechi prieten al preşedintelui, "victimă a unei farse ruseşti", este de acum înainte "un om liber".Pedeapsa cu închisoarea pe care trebuia să o efectueze Roger Stone, găsit vinovat în noiembrie că a minţit Congresul şi că a exercitat presiuni asupra martorilor, urma să înceapă săptămâna viitoare, potrivit Agerpres Roger Stone, al cărui proces a declanșat o polemică la Washington din cauza intervențiilor președintelui american în acest dosar, a fost condamnat în luna februarie a acestui an la 3 ani și 4 luni de închisoare, anunță AFP.Departamentul Justiției, care a susținut că nu a acționat la instrucțiunile președintelui, a pledat pentru o pedeapsă mai mică față de cea cerută inițial de procurori, respectiv între 7 și 9 ani. Stone a fost declarat vinovat că a mințit Congresul.Stone a fost pus sub acuzare pentru sprijinul său pentru Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când acesta a sugerat că are date obținute de hackeri care i-ar putea face de rușine pe democrați, inclusiv pe rivala lui Trump la Casa Albă, Hillary Clinton.Procurorii americani spun, în rechizitoriu, că Stone ”a trimis și a primit numeroase emailuri și mesaje în timpul campaniei din 2016 în care a discutat Organizația 1” și ”posesia unor emailuri sparte”. Organizația 1 nu era numită în documentele Curții, dar se potrivește cu descrierea Wikileaks, care este dedicată publicării informațiilor secrete și clasificate furnizate din surse anonime.Stone era încă în posesia mai multor dintre aceste emailuri și mesaje atunci când a dat declarații false despre ele, spun procurorii. Stone a vorbit de asemenea cu oficialii campaniei lui Trump despre organizație și ”informații care ar putea fi dăunătoare pentru campania lui Clinton”, potrivit rechizitoriului.De asemenea, acesta a fost ”contactat de către oficialii campaniei lui Trump să se intereseze de viitoarele informări” ale grupului. Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump, Roger Stone, a admis în iulie 2018 că el este ”probabil” asociatul președintelui SUA despre care anchetatorii spun că ar fi avut ”contact frecvent” cu agenții secreți ruși, în dosarul ingerinței Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.Rechizitoriul spune că rușii, folosind personajul Guccifer 2.0, au scris unei persoane fără nume "care era în contact regulat cu membrii superiori ai campaniei prezidențiale a lui Donald J Trump".