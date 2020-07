VIDEO Protest în Grecia față de un proiect de lege privind manifestațiile. Politia folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea

Poliția greacă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii strânși, joi, în fața Parlamentului pentru a denunța un proiect de lege care încearcă să reglementeze manifestațiile de stradă din țară, relatează Reuters.

Aproximativ 10.000 de manifestanți s-au strâns în fața Parlamentului ținând în mâini bannere cu mesajul ”mâinele jos de pe demonstrații” cu privire la propunerea legislativă cu privire la regulile pentru protestele de stradă care este dezbătută de către parlamentari.

Martorii spun că au văzut omanei fugind de poliție, iar nori de fum se ridicau din Piața Syntagma, din fața clădirii Parlamentului. Mai devreme un mic grup de protestatari a aruncat Cocktailuri Molotov spre poliție.

Proiectul, pus pe masa dezbaterilor de către guvernul conservator, mandatează un ofițer de legătură, prevede restricții cu privire la demonstrații și interzicerea acestora dacă autoritățile cred că acestea sunt o amenințare la adresa siguranței publicului. De asemenea, potrivit proiectului, organizatorii protestului vor fi trași la răspundere dacă vreun protestatar produce vreo daună sau vreun rău.

Clashes in Athens during a big demonstration against a government's new law posing restrictions on street protests. #Greece pic.twitter.com/D7DMA2m4en