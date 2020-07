Donald Trump are 91% șanse pentru un al doilea mandat, prezice modelul elaborat de un profesor

Acesta este pronosticul unui profesor de științe politice care a prezis corect rezultatele în cinci din șase alegeri care au avut loc din 1996. „Modelul Primarelor îi dă lui Donald Trump o șansă de 91% de a câștiga în noiembrie”, a declarat joi pentru Mediaite Helmut Norpoth, profesor la Stony Brook.Dl. Norpoth a spus că modelul-expert pe care l-a elaborat în 1996 ar fi prezis corect rezultatele în 25 din 27 de alegeri derulate din 1912, când s-au introdus alegerile primare. Modelul calculează care va fi candidatul câștigător în funcție de competițiile inițiale pentru nominalizări și punând accentul pe cât de mult entuziasm au fost capabili să genereze candidații în procesul de nominalizare. „Câmpul de luptă al alegerilor prezidențiale este presărat cu nominalizați care au văzut cum un avans în sondaje din primăvară se face praf toamna”, spune profesorul.Dacă prezicerea este corectă, fostul vicepreședinte Joe Biden are un dezavantaj sever din cauza înfrângerilor din primele două competiții pentru nominalizare din partidul său, cele din Iowa și New Hampshire.Profesorul a mai spus că modelul, care a prezis alegerea lui Donald Trump în 2016, lucrează parțial și prin actualizarea sondajelor de opinie: „Toate sondajele și pronosticurile bazate pe sondaje o vedeau câștigătoare pe Hilary Clinton”.Prezicerea vine în contextul în care un număr de alte modele pentru alegeri spun că Trump va pierde în fața lui Biden ca rezultat al mai multor factori, printre care pandemia în curs. Un model pentru alegeri naționale de la Oxford Economics a prezis că Donald Trump va suferi „o înfrângere istorică” la alegerile din noiembrie din cauza recesiunii economice provocate de coronavirus. Modelul Oxford a prezis câștigătorul votului popular în 16 din ultimele 18 alegeri și a venit cu o răsturnare totală a pronosticului dinainte de răspândirea coronavirusului în SUA.O altă prognoză de la The Washington Post a prezis că Donald Trump va primi doar 24% din voturile colegiilor electorale, dar numai cu condiția ca economia și încrederea în președinte să continue traiectoria descendentă.Singurul element asupra căruia toate sondajele par a fi de acord este că alegerile pot depinde crucial de modul în care Donald Trump va conduce SUA pe parcursul pandemiei și va atenua impactul crizei sanitare asupra economiei până în noiembrie. ( The Independent