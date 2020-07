VIDEO Sloganul "Black Lives Matter" a fost pictat în fața Trump Tower

Fostul magnat imobiliar din New York a locuit într-o locuință din vârful acestui zgârie-nori de lângă Central Park până când a plecat la Casa Albă în ianuarie 2017.

















Sloganul "Black Lives Matter" a fost pictat cu litere uriașe în fața Trump Tower de pe 5th Avenue, New York City, potrivit AFP.O operațiune similară a avut mare succes la începutul lunii iunie la Washington, unde primarul democrat a pictat aceste cuvinte pe o stradă care duce la Casa Albă.La șase săptămâni după moartea lui George Floyd, ucis de un ofițer de poliție în Minneapolis pe 25 mai, a fost rândul renuitei străzi New York, care a fost vopsită cu sloganul BLM sub privirile mai multor fotografi și televiziuni.Primarul de stânga Bill de Blasio a ajuns la finalul evenimentului și a tras câteva linii de vopsea, alături de alți oficiali, printre care și reverendul Al Sharpton, figura centrașă a luptei pentru justiția rasială.La 1 iulie, primarul a explicat că dorește ca președintele republican să audă „trei cuvinte pentru care nu a arătat niciodată respect”.Donald Trump nu a reacționat imediat. La începutul lunii iulie, el a replicat că poliția ar trebui „poate să nu lase să se aplice acest simbol al urii pe cea mai prestigioasă stradă din New York”.Câțiva polițiști au fost prezenți joi la evenimentul desfășurat fără incidente.