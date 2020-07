Israelul lanseaza un nou satelit de spionaj

O racheta Shavit 2 a transportat satelitul pe orbita intr-un zbor de la baza militara Palmachim in apropiere de Tel Aviv. Scenariul este unul atipic pentru zborurile spatiale (o traiectorie retrograda care este penalizata din punct de vedere dinamic de miscarea de rotatie a Pamantului), insa obisnuit pentru Israel.Programul Ofeq (orizont in israeliana) a fost initiat de ministerul apararii in anii 80. Intr-un context tensionat din Orientul Mijlociu, cu tara inconjurata de vecini arabi ostili, sistemul, compus din sateliti folositi pentru culegerea de informatii strategice, era vazut de Tel Aviv ca o piesa critica pentru asigurarea securitatii si supravietuirii statului israelian. El prevedea doua clase de sateliti: una optica si cealalta radar.In 1988 era lansat primul satelit experimental al programului. Ofeq 1, de 157 kg, a operat timp de 4 luni, inainte de a reintra in atmosfera. Al doilea satelit experimental al programului, Ofeq 2, a venit in anul 1990. El cantarea 160 kg si, ca si precedentul, nu avea nici un fel de aparatura optica la bord ci testa functionarea corecta a platformei (stabilitatea in zbor, sistemul de comunicatie etc).Primul satelit complet operational, cu aparatura de observatie instalata, Ofeq 3, a intrat in constelatie abia in 1995. Era vorba despre o platforma optica.In 1998 in urma unei lansari esuate, se pierdea Ofeq 4. A fost nevoie de 4 ani pentru construtia si lansarea (2002) unui inlocuitor, Ofeq 5. 2004 a adus o noua ratare a rachetei Shavit si pierderea lui Ofeq 6. A urmat lansarea lui Ofeq 7 (2007) si a lui Ofeq 9 (2010).Tocmai datorita contextului regional (in primul rand cu zone super populate in jur si apoi considerand caracterul strategic al tehnologiilor dezvoltate si inglobate la bordul satelitiilor) Israelul face lansarile intr-o maniera neconventionala: satelitii sunt lansati retrograd, spre vest, in orbite cu inclinatia de 142 de grade, folosind o fereastra de lansare deschisa peste Marea Mediterana. Astfel, in cazul unor incidente tehnice se evita prabusirea rachetei si incarcaturii peste orasele din apropiere.Dezavantajul fata de lansarile clasice care se fac spre est pentru a putea folosi aportul natural al miscarii Pamantului este ca aici acest delta-v este pierdut si trebuie compensat de lansator; din fericire Israel-ul isi permite acest lucru pentru ca satelitii Ofeq sunt relativ compacti (200-300 kg). Avantajul consta in scanarea continua a portiunii cuprinse intre 40 de grade latitudine nord si 40 de grade latitudine sud.La inceputul anului 2008, venea o misiune complet diferita fata de ceea ce se realizase anterior. Israelul lansa, la bordul rachetei indiene PSLV, satelitul Ofeq 8 (redenumit ulterior TECSAR 1), o platforma SAR (synthetic aperture radar).Gratie radarului, tintele de la sol, ramaneau observabile indiferent de conditiile meteo (nori, noapte etc).Era vorba despre un satelit de 260 kg, pentru prima data, gratie zborului din India, lansat intr-o orbita normala prograda, 403 km x 581 km x 41 de grade inclinatie.India, la randul ei o putere regionala, avea o pozitie echilibrata in chestiunile din Orientul Mijlociu si era vazut ca un partener serios si de incredere.In 2014 se revenea la zborurile de pe teritoriu national. Pe 9 aprilie 2014, Ofeq 10, tot o platforma radar, era lansata la bordul aceleeasi Shavit 2.In sfarsit, in septembrie 2016, racheta israeliana plasa pe orbita Ofeq 11, de data aceasta un satelit optic. Dupa lansare inginerii au raportat probleme tehnice, insa ele au putut fi remediate pe orbita si satelitul a intrat in serviciu.Ofeq 16, noul satelit lansat ieri, este anuntat tot ca o platforma optica, cu rezolutie la sol de sub 1m. Daca totul va decurge bine, el va deveni operational in cateva zile. El a fost construit de un consortiu de companii, parteneri traditionali ai statului israelian: Israel Aerospace Industries, Elbit Systems, IMI, Rafael, Tadiran-Spectralink, Elisra etc., potrivit Space Alliance