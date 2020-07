Un consilier al directorului agenției spațiale ruse a fost arestat sub suspiciunea de trădare / Autoritățile îl acuză că ar fi un spion NATO

⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье "Государственная измена" pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

Arestarea lui Safronov vine la două luni după ce acesta a devenit consilier al directorului Roscosmos, Dmitri Rogozin . Rogozin a ocupat între 2011 și 2018 și funcția de viceprim-ministru al Federației Ruse, fiind unul din oficialii ruși supuși sancțiunilor internaționale ca urmare a ocupării Crimeei de către Rusia.Până în luna mai a acestui an Safronov a scris pentru ziarele cotidiene Kommersant și Vedomosti timp de 11 mai.Roscosmos a confirmat reținerea lui Safronov după ce informația a apărut în media rusă iar o filmare cu momentul arestării sale a apărut pe platformele social media.„Reținerea lui I.I. Safronov nu are legătură cu activitatea sa la compania de stat Roscosmos”, a anunțat agenția spațială rusă într-un comunicat.Autoritățile îl suspectează pe Safronov că ar fi lucrat pentru serviciul secret al unui stat NATO care nu a fost nominalizat, potrivit agenției de presă RIA Novosti.Dacă va fi găsit vinovat, Safronov ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare. Mai mulți oameni de știință și academicieni ruși au fost încarcerați sub acuzația de trădare, potrivit The Moscow Times.