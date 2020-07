China emite alertă pentru ciuma bubonică şi interzice consumul unor animale considerate riscante

Autorităţile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonică şi au interzis consumul anumitor animale după ce un caz suspect a fost raportat într-un spital dintr-o regiune nordică, scrie The New Daily , potrivit Mediafax. Cunoscută sub numele de Moartea Neagră a Evului Mediu, boala este foarte infecţioasă şi deseori răspândită de purici. Alerta vine la o zi după ce un spital a raportat cazul unui pacient care a testat pozitiv pentru această boală.Comitetul de sănătate al oraşului Bayan Nur a emis o alertă de nivelul al treilea şi interzice vânarea şi mâncarea animalelor care ar putea transmite această boală.De asemenea, populaţiei i se cere să raporteze eventualele cazuri suspecte de boală sau febră fără cauze clare şi să anunţe dacă găsesc orice marmotă bolnavă sau moartă.Cazurile de ciumă bubonică se întâlnesc destul de frecvent în China, dar focarele au devenit tot mai rare.În perioada 2009 - 2018, China a raportat 26 de cazuri şi 11 decese.