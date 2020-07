LIVEVIDEO Germania preia președinția Consiliului Uniunii Europene pentru a 13-a oară

Această președinție vine într-un moment crucial, ar fi fost adevărat și fără covid-19 dar cu atât mai mult în contextul pandemiei

Ne confruntăm cu probleme și provocări cu totul noi care ne-au făcut să ne schimbăm obiectivele președinției





Dacă a fost vreodată momentul să trimitem un mesaj despre forța Uniunii euroscepticilor acesta este





Combaterea pandemiei trebuie să aibă loc atât pe planul sănătății cât și în ceea ce privește implicațiile sociale și economice

Avem nevoie de o strategie coordonată pentru ridicarea restricțiilor și pachetul de recuperare economică

Măsurile de recuperare trebuie văzute ca o oportunitate de a implementa programul Green New Deal al UE

Pe termen lung vom continua să lucrăm pentru continuarea dialogului între UE și SUA, un parteneriat strategic de importanță crucială -

Vom continua discuțiile privind aderarea cu Macedonia de nord și Albania





Întărirea relațiilor UE cu republica Moldova rămâne un punct cheie

Germania a susținut mereu aderarea României la Spațiul Schengen

Gestionarea crizei provocate de noul coronavirus se află în centrul provocărilor Germaniei în perioada preşedinţiei UE, conform programului aprobat de guvernul german la 24 iunie 2020. Documentul de 24 de pagini stabileşte obiectivul preşedinţiei de şase luni, care are ca slogan "Să facem împreună Europa mai puternică din nou", scrie site-ul preşedinţiei Programul are la bază următoarele linii de orientare: depăşirea permanentă a crizei de coronavirus şi redresarea economică şi socială, o Europă mai puternică şi mai inovatoare, o Europă dreaptă, o Europă durabilă, o Europă a securităţii şi a valorilor comune, o Europă puternică în lume.Alte subiecte aflate pe agenda preşedinţiei Germaniei sunt, conform site-ului preşedinţiei, următorul cadru financiar multianual, schimbările climatice, digitalizarea, statul de drept sau rolul Europei în lume, negocierile UE cu Regatul Unit privind Brexitul.Germania este una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene.De la ora 10.00, are loc conferința de presă dedicată preluării de către Germania a președinției Consiliului Uniunii Europene, pentru a treisprezecea oară.La conferința de presă vor participa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, și Cristian Buchiu, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România.Principalele declarații ale ambasadorului Cord Meier-Klodt:Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a subliniat importanța unității și solidarității la nivelul Uniunii, amintind că acestea sunt valori pe care România le-a susținut constant de la aderarea țării noastre la UE în 2007, nu doar în combaterea pandemie, ci și în negocierile privind Brexit și relațiile externe.Bogdan Aurescu a indicat Politica Agricolă Comună ca fiind unul din punctele cheie de interes pentru România, alături de rezolvarea problemei muncitorilor sezonieri ca o prioritate imediată.Ministrul de Externe român a punctat la rândul său că singura cale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor Republicii Moldova este calea europeană, amintind de sprijinul pe care țara noastră îl acordă Moldovei.În ceea ce privește negocierile privind Brexit, Bogdan Aurescu și-a exprimat speranța că acestea vor avansa rapid pentru ca UE să se poată concentra pe provocările care urmează pandemiei de COVID-19.