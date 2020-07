Afacerea Epstein: Fosta sa colaboratoare Ghislaine Maxwell, arestată de FBI și inculpată pentru trafic de minori

Doar acuzația de instigare la acte sexuale ilegale i-ar putea aduce o pedeapsă de închisoare pe viață în caz de condamnare.





Investitorul american Jeffrey Epstein, un apropiat al oamenilor politici și al celebrităților, a fost pus sub acuzare în urmă cu exact un an, în iulie 2019, de către procurorul federal din Manhattan, pentru exploatarea sexuală a zeci de minore. O lună mai târziu, el s-a spânzurat în celula sa, într-o închisoare din New York.

Fiica ex-magnatului britanic Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell (58 de ani), care o perioadă a fost și iubita lui Jeffrey Epstein, a fost arestată „fără incidente” în orașul Bradford, statul american New Hampshire, a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt al biroului FBI din Boston. Ea urmează să fie adusă în fața unui judecător federal în cursul acestei zile.Potrivit actului de acuzare, ea va fi inculpată în mod formal pentru șase infracțiuni, în principal pentru instigare la acte sexuale ilegale și pentru că a „ajutat, facilitat și contribuit la agresiunile asupra minorelor comise de Jeffrey Epstein”, între anii 1994 și 1997.Ea este de asemenea acuzată că a „mințit în mod repetat” în timpul unei mărturii sub jurământ date în cadrul unui proces civil în 2016, ceea ce îi aduce două capete de acuzare pentru mărturie falsă.Actul de acuzare citează trei presupuse victime, identificate doar prin numere, toate minore la momentul săvârșirii faptelor, și precizează că acestea au fost ademenite de Ghislaine Maxwell în reședințele miliardarului american din Manhattan, din Florida sau New Mexico, precum și în reședința lui Ghislaine Maxwell din Londra, înainte de a fi agresate sexual.