Reclamele a peste 400 de branduri au dispărut miercuri de pe Facebook, după eşuarea unor discuţii de ultim moment

Grupuri de protecţie a drepturilor civile au atras sprijinul multinaţionalelor pentru a presa gigantul de media socială să ia măsuri concrete pentru a bloca propagarea urii, în urma morţii afro-americanului George Floyd în custodia poliţiei şi a mişcării împotriva nedreptăţilor rasiale care s-a extins la nivel naţional în Statele Unite.Directori ai Facebook, între care s-a aflat Carolyn Everson, vicepreşedintă pentru soluţii de afaceri la nivel global, şi Neil Potts, director pentru politici publice, au avut marţi cel puţin două întâlniri cu advertiserii, în ajunul intrării în vigoare a boicotului de o lună, au declarat trei surse care au participat la discuţii.Directorii nu au oferit detalii despre modul în care vor combate răspândirea urii, au spus sursele. În schimb, au făcut referire la comunicatele de presă recente, nemulţumindu-i pe advertiserii participanţi la discuţii, care consideră că planurile sunt insuficiente.Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat să se întâlnească cu organizatorii boicotului, a spus un purtător de cuvânt.Unul dintre grupuri, Anti-Defamation League, a anunţat că întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare, luni sau marţi.Grupurile pentru protejarea drepturilor civile, între care Anti-Defamation League, NAACP şi Color of Change, au lansat campania “Stop Hate for Profit” (opriţi ura pentru profit) după ce George Floyd a murit sufocat sub genunchiul unui poliţist care îl arestase.Grupurile au adresat Facebook 10 solicitări, între care permisiunea ca persoanele hărţuite puternic să poată discuta cu un angajat al companiei şi rambursarea banilor plătiţi pentru reclame de către brandurile ale căror reclame sunt afişate lângă un conşinut ofensator care ulterior este retras.Directorii Facebook au discutat cu directori generali, membri ai consiliilor de administraţie şi cu directori de marketing ai unor advertiseri mari, pentru a-i convinge să renunţe la boicot, au declarat două persoane apropiate discuţiilor.Este improbabil ca boicotul să aibă un impact financiar major pentru Facebook. Cele mai mari 100 de branduri prezente pe Facebook au general în 2019 numai 6% din veniturile anuale ale companiei, de 70 de miliarde de dolari, potrivit unei note de cercetare a Morningstar, care citează date ale Pathmatics.Facebook a anunţat anul trecut că cei mai importanţi 100 de advertiseri au reprezentat sub 20% din veniturile totale din publicitate.Informaţiile referitoare la boicot au reduc capitalizarea de piaţ a Facebook cu 56 de miliarde de dolari, după un declin de 8% al acţiunilor companiei, vinerea trecută. Dar acţiunile au crescut marţi cu 3%, iar în acest an au avansat cu 8%.