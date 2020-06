SUA: Cartea nepoatei lui Trump, blocată temporar în Justiție

Un judecător din New York a blocat temporar marți publicarea unei cărți scrise de nepoata lui Donald Trump, care urmează să apară pe 28 iulie și conține detalii jenante pentru președinte cu trei luni înainte de alegerile prezidențiale, potrivit AFP.

Într-o hotărâre de două pagini, judecătorul Hal Greenwald a spus că va bloca publicarea cărții „Prea mult și niciodată suficient: modul în care familia mea a creat cel mai periculos om din lume” cel puțin până pe 10 iulie.



El îi invită pe avocații lui Mary Trump și ai editorului său Simon & Schuster să-i prezinte până la această dată motivele pentru care cartea nu ar încălca un acord de confidențialitate pe care nepoata îl acceptase în legătură cu moștenirea lui Fred Trump, tatăl președintelui.



De la anunțul editorului că lansarea va avea loc la jumătatea lunii iunie, această carte, care trebuia să strălucească ca „o lumină aspră asupra istoriei întunecate” a familiei Trump, a făcut obiectul unei bătălii legale.



Săptămâna trecută, un frate al președintelui, Robert Trump, a sesizat o instanță specializată din New York pentru a împiedica publicarea cărții, dar aceasta din urmă s-a declarat incompetentă pentru soluționarea litigiului.



Prin avocatul său Charles Harder, Robert Trump a salutat blocarea cărții și a spus că a decis să lupte până la sfârșit pentru a limita „daunele enorme” cauzate de ceea ce este pentru el o încălcare flagrantă a contractului “.

Scrisă de Mary Trump, ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the Most Dangerous Man”, cartea va fi publicată pe 28 iulie, a precizat Simon & Schuster.

Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor cu doar câteva săptămâni înainte de Convenția Națională Republicană, când unchiul său va accepta nominalizarea partidului drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, pentru un al doilea mandat.

Memoriile vor dezvălui cum Mary a oferit documente confidențiale ziarului New York Times pentru ancheta cu privire la finanțele lui Trump, pentru care cotidianul a fost premiat cu un Pulitzer.

Mary Trump descrie evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi din New York și ”coșmarul unei traume, relații distructive, și un amestec tragic de neglijență și abuz”.