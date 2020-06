Cel puțin 18 persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unei explozii într-o clinică medicală din nordul Teheranului, relatează Reuters.

Explozia a fost provocată de o scurgere de gaze.



10 femei și trei bărbați au murit.

Footage allegedly shows an explosion somewhere close to Tajrish square, north of #Tehran #Iran. The cause of the explosion is still unknown. pic.twitter.com/ejiG0ZOLNi