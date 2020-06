Boris Johnson va anunţa un vast plan de relansare a economiei

Prim-ministrul urmează să prezinte programul marţi într-un discurs, au informat mass-media. Acesta include în special un plan de reconstrucţie a şcolilor. Dotat cu un miliard de lire (1,1 miliarde de euro), programul de reconstrucţie va începe în 2020-2021 şi va avea în vizor 50 de proiecte, au anunţat duminică serviciile premierului britanic."Pe măsură ce ne revenim după pandemie, este important să punem bazele unei ţări în care fiecare să aibă posibilitatea de a reuşi, cu tinerele noastre generaţii în centrul acestei misiuni", a declarat Boris Johnson, într-un comunicat.După ce a fost aspru criticat în legătură cu gestionarea pandemiei de COVID-19, care a făcut peste 43.000 de morţi în Regatul Unit - una din cele mai afectate ţări din Europa -, Boris Johnson are ca sarcină să reuşească ridicarea măsurilor de restricţie şi relansarea economiei.Măsurile stricte de izolare impuse de la începutul lui aprilie s-au tradus printr-o prăbuşire cu 20,4% a Produsului Intern Brut al ţării, un record istoric. Fără ajutor suplimentar din partea statului, rata şomajului ar putea ajunge la niveluri nemaivăzute din anii 1980, depăşind vârful de 3,3 milioane înregistrat în 1984, a scris duminică The Observer, citând o analiză a Bibliotecii Camerei Comunelor."A fost un enorm, enorm şoc pentru ţară, dar ne vom reveni foarte bine", a afirmat Boris Johnson într-un interviu publicat duminică de Daily Mail. "Dacă boala COVID-19 a fost fulgerul, nu vom întârzia să auzim tunetul în termeni de consecinţe economice. Vom fi pregătiţi", a dat el asigurări.Ţara "nu se va întoarce absolut deloc la austeritate ca în urmă cu zece ani", sub guvernul conservatorului David Cameron, a ţinut să adauge premierul britanic.Criticat în privinţa gestionării crizei actuale, Boris Johnson a pierdut din popularitate.Britanicii sunt de părere că liderul laburiştilor, Keir Starmer, ar fi un şef de guvern mai bun, potrivit unui sondaj Opinium publicat sâmbătă. Circa 37% dintre repondenţi consideră că acesta ar acţiona mai bine decât Boris Johnson, doar 35% fiind de acord că actualul premier este cea mai bună opţiune.