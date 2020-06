George R.R. Martin va lansa partea a şasea din Cântec de gheaţă şi foc anul viitor / Un spin-off al Game of Thrones în dezvoltare

Fanii lui George R.R. Martin au motive de bucurie: scriitorul anunţă că vrea să lanseze cel de-al şaselea volum al seriei „Cântec de gheaţă şi foc”, „Winds of Winter”, anul viitor.Martin spune că perioada petrecută în izolare l-a ajutat să facă progrese constante la mult-aşteptatul volum şi promite că va fi o „carte uriaşă”.Scriitorul mai spune că „House of the Dragon”, un spin-off al serialului „Game of Thrones” bazat pe volumul „Fire & Blood”, este în plină dezvoltare şi că alte două opere ale sale, „Who Fears Death” şi „Wild Cards”, vor fi adaptate pentru micul ecran la un moment dat.De asemenea, alte câteva poveşti, precum „The Ice Dragon”, vor deveni filme.Martin a început să publice seria „A Song of Ice and Fire” în 1996, cu „A game of Thrones”.HBO a lansat serialul inspirat de cartea sa în 2011.Succesul cărţilor şi serialului i-au adus lui Martin o avere de 65 de milioane de dolari. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate, care s-au vândut în peste 90 de milioane de exemplare pe plan mondial.