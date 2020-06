China: Un festival dedicat consumului cărnii de câine revine, deși legea îl interzice

Mii de patrurupte sunt de obicei sacrificate la sfârșitul lunii iunie în Yulin, un oraș din sudul Chinei renumit pentru „Festivalul cărnii de câini”. Însă anul acesta, coronavirusul a salvat câteva animale, potrivit AFP.Epidemia, care a ucis peste 460.000 de oameni, a apărut la sfârșitul anului 2019 într-o o piață din Wuhan (China centrală), unde au fost vândute animale vii. De atunci, țara și-a consolidat legile privind comerțul cu animale vii și exotice.Pentru Jeffrey Beri, un american al cărui refugiu primește în apropiere de Beijing vreo 200 de câini salvați dela la uciderea care îi aștepta la mii de kilometri spre sud, festivalul din Yulin este „inuman și barbar”.Activistii salveaza sute de caini in fiecare an in timpul raidurilor la abatoare sau din interceptarea camioanelor care se indreapta spre sudul tarii, unde supravietuieste consumul de carne de câine.Aceștia îi acuză pe traficanți că nu numai că au capturat câini maidanezi, ci și că au furat animale domestice, pentru a le vinde pentru carnea lor.„Avem un sentiment de succes atunci când am reușit să schimbăm soarta unui câine”, a spus Ling, o voluntară care lucrează la un adăpost pentru câini.Chiar înainte de apariția Covid-19, consumul de carne de câine a fost într-o scădere accentuată în China, în timp ce tot mai mulți locuitori ai orașului cresc un câine ca animal de companie și nu ca un fel principal la masă.Dar în unele zone, carnea de câine este încă considerată bună pentru sănătate.Odată cu șocul epidemiei, guvernul chinez a adoptat o lege care interzicea comerțul și consumul de animale sălbatice.Legea nu se aplică în mod specific câinilor, dar Departamentul Agriculturii a reclasificat câinii ca animale de companie, scoțându-i de pe lista animalelor a căror carne poate fi consumată.Dacă consumul cărnii de câine nu este încă interzis în mod explicit, două orașe din sud, Shenzhen și Zhuhai, au emis comenzi în aprilie în acest sens. Sunt primele orașe care fac acest lucru după pandemie.În Yulin, unde petrecerea anuală a început duminică cu solstițiul de vară, zeci de câini sunt înghesuiți în cuști înguste, potrivit videoclipurilor vizionate de AFP. Carcasele de câine sunt îngrămădite ca în fiecare an pe standurile de măcelari.„Există mult mai puțini clienți”, a declarat pentru AFP un angaja, punând scăderea consumului de carne de câine pe obsesia securității alimentare care a cuprins țara în urma Covid-19.Pe rețelele de socializare, mulți solicită interzicerea festivităților, al cărui nou nume, „Petrecerea solstițiului de vară”, nu păcălește pe nimeni."Nu este suficient că (acest festival) este o rușine globală? Când vom respecta în sfârșit securitatea alimentară? Închideți imediat aacest festival", pledează un utilizator al rețelei Weibo.