Israelul are cei mai mulți gay în Parlament din istoria sa

Parlamentul israelian are șase parlamentari gay de luni seară, un record pentru o țară considerată unul dintre pionierii drepturilor LGBT, dar unde homosexualitatea rămâne un tabu în cercurile religioase, potrivit AFP.După adoptarea săptămâna trecuta a așa-numitei legi „norvegiene”, care le permite miniștrilor să-și lase locurile de deputați la un alt membru din propriul partid, noi membri ai parlamentului au intrat luni seara în parlamentului israelian, aducând numărul parlamentarilor gay la 6 reprezentând 5% din adunarea care are 120 de deputați."Cred că acest procent situează Israelul pe locul patru după Marea Britanie (8,1%), Liechtenstein (8%) și Parlamentul Scoției (7,7%)", a declarat Andrew Reynolds, profesor de științe politice la Universitatea din Carolina de Nord, în Statele Unite, care studiază reprezentarea politică a persoanelor LGBT din lume.Statul ebraic recunoaște deja căsătoriile homosexuale efectuate în străinătate și permite cuplurilor de același sex, precum și femeilor singure și bărbaților să utilizeze mame surogat.„Au fost evoluții foarte pozitive în ultimele decenii”, a spus Or Keshet, care face campanii pentru recunoașterea drepturilor LGBT în cadrul Aguda, cea mai mare organizație israeliană LGBT.