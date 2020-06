Șeful poliției din New York îi acuză pe protestatari pentru „cele mai grave revolte” din ultimii ani / Procurorul general a deschis o anchetă

Mărturia lui Shea a făcut parte dintr-o serie de audieri publice on-line organizate de Procurorul General Letiția James, care investighează răspunsul poliției la amplele proteste care au avut loc in SUA în urma uciderii luna trecută a lui George Floyd de către un polițist alb aflat în custodia poliției în Minneapolis.Săptămâna trecută, zeci de protestatari au mărturisit că ofițerii Departamentului de Poliție din New York i-au lovit sau i-au împins, i-au lovit cu bastoanele, le-au pulverizat spray de piper sau le-au imobilizat încheieturile atât de strâns încât mâinile au devenit albastre-vinete.În declarația sa de deschidere, Shea a declarat că protestele de stradă au o „tradiție care este la fel de veche ca New York-ul“, dar a declarat că recentele demonstrații au fost diferite ca intensitate.„Aceasta a fost una dintre cele mai grave revolte care au avut loc în orașul nostru în istoria recentă”, a spus el.Mai mult de 300 de ofițeri au fost răniți de la începutul protestelor la sfârșitul lunii mai, a spus Shea, deși nu este clar câte răni au fost cauzate de atacurile civililor.El a promis că ofițerii care au încălcat standardele departamentului în utilizarea forței împotriva newyorkezilor se vor confrunta cu consecințe.Procurorul general Letiția James a deschis ancheta la sfârșitul lunii mai, la cererea guvernatorului din New York, Andrew Cuomo, care a spus că este alarmat de „confruntările violente deranjante” dintre ofițerii NYPD și protestatari.