FOTO Bolivia: Povestea învățătorului care aduce școala pe bicicletă

Înarmat doar cu bicicleta sa și o tablă, învățătorul bolivian Wilfredo Negrete străbate terenul accidentat al țării de trei ori pe săptămână pentru a ține ore cu copiii izolați acasă din cauza carantinei, relatează MSN .​„Cum aveam la mine bicicleta și plănuiam oricum să merg la piață, am luat și tabla și am mers acasă la elevii mei”, a declarat Negrete, în vârstă de 35 de ani, pentru AFP.Negrete, a cărui faimă s-a răspândit pe platformele social media, locuiește în orașul Aiquile din regiunea Cochamba din centrul țării, cunoscută pentru festivalul de charangou , un mic instrument cu coarde din zona Anzilor, asemănător unei chitare.Școlile din țară sunt închise din luna martie, de la izbucnirea pandemiei cauzate coronavirus pe teritoriul național.Bolivia are granițe comune cu unele din cele mai afectate țări din America de Sud: Brazilia, Chile și Peru și a înregistrat peste 19.000 de infecții și mai mult de 600 de decese din cauza COVID-19.Autoritățile au recomandat ținerea orelor online folosind internetul și telefoanele mobile dar asemenea mijloace sunt peste posibilitățile majorității familiilor din mediul rural, lăsând copiii fără acces la educație.Dedicația lui Negrete, care include legarea unui coș de bicicletă pentru a-l ajuta cu transportul materialelor, s-a dovedit populară printre părinții elevilor săi, majoritatea fiind din familii quechua, o populație indigenă nativă platourilor Munților Anzi.„Este extraordinar că îi învață pe copii, renunțând la timpul său”, afirmă Ovaldina Porfidio, mama a doi elevi.La rândul său părinte a doi copii și un biciclist pasionat, Negrete ține și la el acasă lecții pe lângă vizitele făcute la locuințele elevilor.Învățătorul a aranjat mese pentru a păstra distanța între copii și furnizează dezinfectant pentru ca aceștia să se spele pe mâini înainte și după ore.Porfidio își duce copiii pe jos cel puțin doi kilometri în fiecare zi la casa lui Negrete întrucât „copiii au început să uite” ce au învățat.Negrete, care nu este plătit în plus pentru ajutorul acordat elevilor săi, spune că temele sunt trimise pe WhatsApp dar că asta nu îi ajută pe cei din zonele rurale.„Am 19 elevi în clasă și din aceștia 13 nu au telefoane mobile sau acces la internet”, relatează acesta, adăugând că viteza este oricum atât de slabă în Aiquile încât chiar și acolo unde locuitorii sunt conectați, temele cu greu pot fi descărcate.Întrucât carantina impusă pentru răspândirea coronavirusului a afectat veniturile multor gospodării, puțini își pot permite să cumpere un calculator pentru educația copiilor.Negrete, care câștigă în jur de 500 de dolari pe lună, spune că nu doar elevii săi ci și alți copii și adolescenți îl vizitează pentru a nu pierde și mai mult din educația de care trebuiau să aibă parte.