Un liceean japonez dă în judecată Guvernul pentru că i-a limitat timpul petrecut cu jocurile video

Elevul spune spune că doar familia ar trebui să decidă câte ore are voie să petreacă online și speră să câștige procesul intentat guvernanților, scrie New York Times. Wataru, elev de liceu în vârstă de 17 ani din Japonia, se opune astfel unei decizii a Prefecturii Kagawa de pe insula Shikoku, care a limitat timpul petrecut de tinerii de sub 20 de ani în spațiul online la o oră/zi în timpul săptămânii și o oră și jumătate în weekend. Măsura este destinată să prevină dependența copiilor de jocurile video.







Dependenţa de jocuri video a fost inclusă luni în mod oficial pe lista afecţiunilor mintale de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în aceeaşi categorie cu dependenţa de cocaină şi cu dependenţa de jocuri de noroc, au anunţat experţii acestei instituţii internaţionale. Tulburările psihice generate de dependenţa de jocuri video ("Gaming disorder") au fost incluse în cea de-a 11-a ediţie actualizată a Clasificării Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate (ICD-11), care reprezintă prima actualizare globală a acestei nomenclaturi de la începutul anilor 1990 şi până în prezent. "După ce am consultat experţi din lumea întreagă şi am examinat literatura de specialitate într-o manieră exhaustivă, am decis că această tulburare ar trebui să fie adaugată" pe această listă, a declarat pentru AFP directorul departamentului de Sănătate mintală şi de luptă contra toxicomaniei din cadrul OMS, Shekhar Saxena.





Wataru a angajat pe unul dintre cei mai buni avocați în lupta cu Guvernul- pe Tomoshi Sakka, considerând că există și alte modalități de a aborda problema dependenței de jocuri. El mai spune că normele impuse de Guvern nu au o bază științifică, încalcă drepturile individuale și reprezintă o intruziune inacceptabilă din partea statului în viața de familie.