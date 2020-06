Irlanda, moartea jurnalistei Lyra McKee: Arma crimei a fost găsită

Poliția care cercetează moartea jurnalistei Lyra McKee, o jurnalistă în vârstă de 29 de ani, împușcată mortal în Londonderry, într-o confruntare între grupul disident New IRA și forțele de ordine, din aprilie 2019, a găsit arma crimei, potrivit AFP.Examinarea armei descoperite weekendul trecut în Londonderry, un pistol Hemmerli X-Esse, a „confirmat că a fost pistolul care a ucis-o pe Lyra Mc Kee”, se arată într-o declarație a șefului poliției din Irlanda de Nord, Jason Murphy.În acest caz, un suspect a fost acuzat de omor, dar trăgătorul este încă de negăsit."Știu cine este implicat. Știu cine este trăgătorul", a avertizat Jason Murphy, "am cerut oamenilor de știință să-mi furnizeze dovezile care ne vor permite să finalizăm puzzle-ul evenimentelor."Lyra McKee a fost rănită fatal la 18 aprilie 2019 în districtul catolic din Creggan, în Londonderry (Derry, pentru naționaliștii irlandezi), oraș de la granița irlandeză.Un grup republican de dizidenți, New IRA, și-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea tinerei, într-o declarație pentru The Irish News, susținând că „stă alături de forțele inamice”, cu referire la poliție.