Războiul din Afganistan: SUA impune sancțiuni economice asupra membrilor Curții Penale Internaționale

Un oficial de rang înalt al administraţiei Trump a declarat, fără a furniza amănunte, că investigaţia CPI „este impulsionată de o organizaţie cu integritate dubioasă” şi a acuzat Rusia că are un rol.Ordinul îl autorizează pe secretarul de stat Mike Pompeo, în urma consultărilor cu secretarul trezoreriei Steven Mnuchin, să îngheţe bunurile din SUA ale angajaţilor CPI implicaţi în anchetă, a spus oficialul citat.De asemenea, ordinul îi permite lui Pompeo să interzică intrarea în SUA a persoanelor vizate.Ulterior, informaţia a fost confirmată şi de Casa Albă, care a precizat că sancţiunile vor viza pe oricine va ancheta militari americani sau îi va inculpa „fără consimţământul SUA”.„În pofida apelurilor repetate ale SUA şi ale aliaţilor noştri în favoarea unei reforme, Curtea Penală Internaţională nu a făcut nimic pentru a se reforma şi continuă să desfăşoare anchete motivate politic împotriva noastră sau a aliaţilor noştri, printre care şi Israel”, a precizat purtătoarea de cuvânt a preşedintelui într-un comunicat.Potrivit France Presse, este vorba despre o ripostă directă la decizia în apel luată în martie de jurisdicţia de la Haga de a autoriza deschiderea unei anchete pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în pofida opoziţiei administraţiei Trump.Președintele american a criticat în mod repetat CPI, cu sediul la Haga, instanţă înfiinţată pentru a judeca crime de război, de genocid şi crime împotriva umanităţii. Curtea are jurisdicţie numai dacă un stat nu doreşte sau este incapabil să judece aceste atrocităţi.Afganistanul este membru al CPI, deşi autorităţile de la Kabul susţin că orice crime de război trebuie judecate la nivel local. SUA nu au fost niciodată parte a CPI, înfiinţată în 2002.Administraţia Trump a impus deja interdicţii de călătorie şi alte sancţiuni împotriva angajaţilor CPI în urmă cu un an. CPI a decis să declanşeze o investigaţie după ce ancheta preliminară a procurorilor din 2017 a identificat motive rezonabile pentru a crede că în Afganistan s-au comis crime de război şi că CPI are jurisdicţie.