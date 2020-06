Cum se implică Rusia și China în protestele anti-rasism / Rețeta a fost folosită și la alegerile americane din 2016

Rusia și China au intervenit în protestele americane anti-rasism, cu scopul de a diviza societatea și de a promova neîncrederea în taberele din spectrul politic, potrivit unei analize a Politico. Ambele țări au inundat social media, mai ales Twitter, cu hashtag-uri legate de cazul George Floyd și de proteste, scopul fiind semănarea disensiunii în SUA. Este o metodă pe care Rusia a folosit-o și cu ocazia alegerilor din 2016 în SUA, când a plasat conținut legat de rasism, pe rețelele de socializare, pentru a incita la conflicte rasiale. Acum, noutatea este că a intrat în joc și China.









O campanie de social media care se numea „Blacktivist” și legată de guvernul rus a folosită atât Facebook, cât și Twitter, într-o încercare de a amplifica tensiunile rasiale în timpul alegerilor prezidențiale din SUA, arăta odin septembrie 2017. Conturile Blacktivist distribuiau conținut menit să stârnească ultraj. „Oamenii negri ar trebui să se trezească cât mai curând”, era una dintre mesajele de pe Twitter. „Familiile negre sunt distruse de încarcerarea în masă și moartea bărbaților negri”, era alt mesaj.





Conturile postau și videoclipuri despre violența poliției împotriva afro-americanilor.



Rușii au folosit social media pentru a descuraja oamenii de culoare să iasă la vot, potrivit unui raport al Senatului, citată de , potrivit unui raport al Senatului, citată de BBC în octombrie 2019.













Începând cu 30 mai, oficialii guvernamentali, mass-media susținute de stat, utilizatori de Twitter legați fie de Beijing, fie de Moscova, au folosit masiv hashtag-uri cu George Floyd și cu mesaje critice privind modul în care Washingtonul gestionează criza în desfășurare, scriape 1 iunie.Specialiștii avertizează că ambele țări depun eforturi în online înainte de viitoarele alegeri prezidențiale ale SUA, iar China devine din ce în ce mai îndrăzneață în utilizarea platformelor de socializare occidentale pentru a-și promova propria viziune asupra lumii."Este pentru prima dată când am văzut China implicată pe deplin într-o luptă narativă care nu afectează în mod direct interesele chineze", spune Bret Schafer, specialist în dezinformarea digitală, în cadrul German Marshall Fund of the United States' Alliance for Securing Democracy, un think tank din Washington.În doar trei zile, ambasadorii chinezi, oameni de știință susținuți de Rusia și alte persoane care au legături cu Rusia și China au tweetat de peste 1.200 de ori despre SUA, folosind hashtag-uri precum #BlackLivesMatter și #Minneapolis. O analiză a Alliance for Securing Democracy arată că la sfârșit de mai, patru dintre primele 10 hashtag-uri la utilizatorii de Twitter ruși și chinezi ale căror mesaje au menționat SUA erau despre violență. Încercau să înfățișeze SUA ca o țară ipocrită, care ceartă Beijing și Moscova pentru abuzurile lor asupra drepturilor civile, când chiar în America sunt zone cuprinse de flăcări și violență.Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost cel al Hua Chunying, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe al Chinei. Pe 30 mai, a postat mesajul „Nu pot respira” peste o fotografie care conținea cuvinte dure ale purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat din SUA cu privire la tratamentul acordat de China în Hong Kong. Mesajul oficialului chinez a avut mii de distribuiri.Mulți dintre oficialii chinezi devin tot mai îndrăzneți pe Twitter.Li Bijian, consulul general al Chinei la Karachi, de exemplu, a retweetat un videoclip de la CGTN, presa de stat chineză, care arăta cum sunt scoși cu forța doi studenți dintr-o mașină de către poliție în timpul unui protest din Atlanta. Mesajul oficialului chinez era: „Forța excesivă a poliției #US”.Versiunea în limba spaniolă a RT, televiziune finanțată de Kremlin, a fost, de asemenea, unul dintre cei mai activi actori pe rețelele de socializare de la începutul crizei. Mesajul cel mai distribuit lega violențele recente de cazul Malcom X, întrebând dacă forțele de ordine din SUA încă maltratează afro-americanii.Redfish, o publicație din Berlin, finanțată de Rusia, a postat pe Twitter despre protestele din SUA, cu mesajul: „Așa arată o revoltă”.Practic, conturile Blacktiviste erau dovada că rușii vedeau tensiunile rasiale ca fiind ceva ce trebuie exploatat pentru a atinge obiectivul mai larg de divizare a societății americane și creare de haos în politica americană, în timpul unei campanii electorale.Un cont de Facebook rusesc vizând Black Lives Matter a avut 360.000 de like-uri, mai mult decât contul verificat Black Lives Matter pe Facebook, care avea în acea perioadă 301.000.De asemenea, pagina a făcut publicitate pentru cel puțin șapte demonstrații în întreaga țară în 2016. Evenimentele au variat de la 50 de ani de la Black Panther Party la un marș din Baltimore, care comemora moartea lui Freddie Gray. În mai multe cazuri, se pare că evenimentele au fost reale și au fost organizate de alte grupuri, doar că Blacktivist lucra pentru a spori participarea."Suntem compleșiți de violența poliției, rasism, intoleranță și nedreptate care s-au transmis din generație în generație. Ne-am săturat de ignoranța guvernului", era unul dintre mesajele pentru Freddie Gray, care a fost acoperit de RT, o rețea de televiziune finanțată de guvernul rus.CNN a arătat că cel puțin unul dintre mesajele Facebook cumpărate de ruși în cadrul campaniei prezidențiale din 2016 făcea referire la „Black Lives Matter”.Toate mesajele transmise de Facebook au fost legate de Agenția de Cercetare a Internetului (Internet Research Agency, IRA), o fermă de trolli din Sankt Petersburg, organizație finanțată de statul rus care face bloguri și tweet-uri în numele Kremlinului.La fel ca în cazul conturilor de Facebook, conturile de Twitter susținute de ruși au căutat să amplifice discordia politică prin evidențierea problemelor politice fierbinți.Mii de conturi Twitter, Facebook, Instagram și YouTube au fost create de fabrica de trollli- Agenția de Cercetare a Internetului (IRA).Peste 66% din reclamele publicate pe Facebook de trollii ruși au conținut un termen legat de rasă.Postările IRA includeau și probleme legate de proprietatea armelor, subiect care creează conflicte pe rețelele de socializare. Postările aveau ca scop să-i divizeze pe americani și să privească cu neîncredere guvernul SUA.Postările rusești destinate afro-americanilor au imitat mișcările de justiție socială, care erau deja active în comunitatea lor, și au încercat să creeze un răspuns negativ din partea altor grupuri etnice americane.Pagina de Facebook Black Matters, creată de operatorii ruși, avea menirea de a imita mișcarea Black Lives Matters, care a făcut campanie împotriva rasismului.Una dintre postările de la Black Matters a făcut reclamă unui protest pentru Eric Garner, un bărbat de culoare care a murit în decembrie 2014, după ce un poliţist l-a strâns de gât pe la spate în cursul procedurii de arestare. Cuvintele lui Garner „Nu pot respira” au devenit un strigăt de protest față de brutalitatea poliției. Este un caz care seamănă foarte mult cu cel al lui George Floyd.În ceea ce privește Youtube, aproape 100% din conținut erau videoclipuri cu violență îndreptată împotriva bărbaților afro-americani.