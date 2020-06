Zoom a închis contul unor activiști care au folosit aplicația pentru a comemora protestul din Piața Tiananmen

Activiștii pentru drepturile omului din Statele Unite au apelat la Zoom, care a devenit o aplicație indispensabilă pentru mulți în perioada carantinei, pentru a conecta peste 250 de persoane în vederea comemorării reprimării brutale a demonstrației pro-democrație din Piața Tiananmen din 4 iunie 1989.Grupul China Umanitară afirmă că a strâns numeroși participanți din China, dar că acontul Zoom plătit al organizației a fost închis fără explicații o săptămână mai târziu, potrivit Axios Zhou Fengsuo, cofondator al grupului și lider al studenților chinezi în timpul protestelor, a declarat pentru AFP că miercuri contul a fost reactivat.Zoom a admis că a suspendat temporar contul activiștilor, un purtător de cuvânt al companiei declarând că „la fel ca orice companie globală, suntem nevoiți să aplicăm legile din jurisdicțiile în care operăm”.„Când are loc o întâlnire cu participanți din mai multe țări, aceștia trebuie să se conformeze legilor locale din țările respective”, a adăugat purtătorul de cuvânt.Activiștii și-au exprimat furia asupra acțiunii, afirmând că Zoom ar fi putut lua decizia sub presiunea directă a liderilor comuniști chinezi.„Dacă s-a întâmplat acest lucru, Zoom se face complice în ștergerea amintirilor despre masacrul din Piața Tiananmen în colaborare cu un guvern autoritar”, a notat China Umanitară într-un comunicat.Autoritățile de la Beijing iau măsuri excepționale în fiecare an pentru a interzice comemorarea reprimării brutale a protestelor din Piața Tiananmen în timpul căreia armata a ucis sute de protestatari neînarmați, numărul victimelor depășind 1.000 după unele estimări.