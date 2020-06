Dicționarul Merriam-Webster va modifica definiția rasismului la cererea unei femei din Missouri

Așa că a fost surprinsă când un editor i-a răspuns și cu atât mai surprinsă când compania a fost de acord să își actualizeze explicația.„A tot trebuit să le spun că definiția lor nu este reprezentativă pentru ceea ce se întâmplă în mod real în lume”, a relatat femeia din Missouri pentru CNN, precizând că „modul în care rasismul se manifestă în viața reală nu ține doar de prejudecăți ci de rasismul sistemic cu care se confruntă mulți americani de culoare”.Prima definiție a celor de la Merriam-Webster pentru rasism este că acesta ar fi „o credință că rasa este principalul determinant al trăsăturilor și capacităților umane și că diferențele rasiale produc o superioritate inerentă a unei anumite rase”.Mitchum a povestit că a trimis un email companiei joi seara și că a primit un răspuns de la editorul Alex Chambers dimineața următoare. După câteva mesaje schimbate între cei doi, Chambers a fost de acord că explicația trebuie actualizată și că o nouă definiție este în curs de elaborare.„Revizuirea nu ar fi fost făcută fără persistența dumneavoastră în a ne contacta cu privire la această problemă”, a scris Chambers într-un email în care a mai precizat că „vă mulțumim sincer că ne-ați scris în mod repetat și ne cerem scuze pentru răul și ofensa pe care le-am cauzat fiindcă nu am luat măsuri asupra acestui subiect mai devreme”.Mitchum said she sent her email on a Thursday night and got a reply from editor Alex Chambers the next morning.Peter Sokolowski, un editor la Merriam-Webster a declarat pentru CNN că definiția dicționarului definește rasismul și ca „o doctrină sau un program politic bazat pe prezumții rasiste și concepute pentru a-i pune în practică principiile” sau „un sistem politic sau social fondat pe rasism ”, explicații care ar acoperi conceptul de rasism sistemic și oprimare.„Cred că putem exprima aceste lucruri într-un mod mai clar pentru a aduce și ideea de structură de putere asimetrică în limbajul definiției, dar ea este acolo”, a declarat Sokolowski.Acesta afirmă că definițiile dicționarului au fost în mod tradițional scurte, fiindcă trebuiau să cuprindă un anumit număr de cuvinte în edițiile print însă nu mai este cazul întrucât în ziua de azi foarte mulți oameni folosesc dicționarul în forma online.Potrivit lui Sokolowski dicționarul își actualizează definițiile de două-trei ori pe an pentru a fi cât mai la curent posibil așa că noua formulare va fi probabil gata până la următoarea actualizare.