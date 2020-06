Coronavirus: New York-ul se redeschide în etape

Aflat de câteva săptămâni în epicentrul epidemiei de coronavirus din SUA, orașul New York a început oficial relaxarea de luni, în ciuda „agravării situației globale”, potrivit OMS.Exact la o sută de zile de la confirmarea primului caz din capitala economică americană, „iată ziua în care New York începe să se redeschidă și sunt atât de fericit să văd în sfârșit că această zi a venit”, a declarat guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, potrivit AFP.Redeschiderea acestei metropole se va face totuși treptat, limitată în prima fază la construcții și sectorul industrial.În termen de 15 zile, autoritățile speră să treacă la o a doua fază, care va face posibilă redeschiderea teraselor și a a saloanelor de înfrumusețare, cu condiția ca rata infecției să nu înceapă să crească din nou.Întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă protestele împotriva inegalității rasiale care au agitat orașul - și toate Statele Unite - timp de 10 zile vor reînvia epidemia.