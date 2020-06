Protestele antirasism. Trump retrage membrii Gărzii Naționale de pe străzile din Capitala SUA

Președintele Donald Trump a dat ordin pentru începerea procesului de retragere a membrilor Gărzii Naționale din Washington DC, acum totul fiind ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Albă pe Twitter. De altfel, primarul capitalei SUA a cerut în mai multe rânduri președintelui să retragă membrii Gărzii Naționale și ofițerii federali din capitală.

”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Națională să înceapă procesul de retragere din Washington D.C., acum totul este sub control perfect. Vor pleca acasă, dar se pot întoarce repede, dacă este nevoie. De departe au fost mai puțini protestatari aseară decât s-a anticipat”, a scris Trump pe Twitter.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!