Cum se vede epidemia COVID-19 din Brazilia prin ochii unui cuplu de fotografi româno-brazilian

INTERVIU​

„Nu există nicio coordonare de strategie între președinte și guvernatorii statelor”

Brazilia este a doua cea mai afectată țară de pandemia de coronavirus, din punct de vedere al numărului de infecții, iar situația este departe de a se stabiliza: un studiu al Universității Federale Rio Grande do Sul , una dintre cele mai prestigioase din țară, spune că în săptămânile următoare se va ajunge la un milion de infectări, în timp ce un institut afiliat Universității de cercetare Washington (Institute for Health Metrics and Evaluation) estimează că, în luna august, numărul brazilienilor uciși de Covid-19 va fi de 125 de mii, iar tendința de creștere va continua.Mulți brazilieni consideră că vinovat de această situație este președintele de extremă-dreapta, Jair Bolsonaro, care nu a luat în serios gravitatea Covid-19 , iar în faza inițială a zis că e vorba de o simplă răceală.Ulterior, Bolsonaro a insistat că limitarea activităților economice ca urmare a restricțiilor va face mai mult rău decât pandemia. Jair Bolsonaro chiar și-a încurajat suporterii să iasă în stradă, în pofida recomandărilor experților în sănătate, și a apărut călare la un miting al acestora unde, de asemenea, a survolat mulțimea cu un elicopter.Într-un stil care amintește de cel al președintelui american, Donald Trump, pe care, de altfel, îl cultivă, Bolsonaro refuză să accepte că ar avea vreo responsabilitate pentru situația în care a ajuns țara sa.Hotnews a vrut să afle cum se vede situația de la fața locului și a stat de vorbă cu un cuplu de fotografi aflați în Brazilia de câteva luni. Românul Daniel Cojocaru și soția sa braziliancă, Jana Arruda, lucrează de câțiva ani la Paris, dar odată ce s-a declanșat pandemia au decis să plece la Fortaleza, orașul natal al Janei.Suporteri ai președintelui brazilian Jair Bolsonaro participă la un protest anti-lockdown din Sao Paolo. FOTO: Cris Faga via Profimedia Images: Pe 11 ianuarie, în drum spre Bangkok, am vizitat Shanghaiul pentru o zi. În acel moment nu știam nimic de noul virus și ni s-a părut ciudat să vedem că foarte multă lume folosea masca de protecție.După vreo zece zile în Thailanda am aflat de virus și mulți dintre cunoscuți erau îngrijorați pentru noi fiindcă eram aproape de China. Pe 1 martie ne-am întors în Franța și în acel moment numărul de cazuri înregistrate oficial pe teritoriul francez era mai mare decât în Thailanda.Activitatea noastră profesională în Paris presupune existența turismului și după vreo zece zile am început să ne îndoim că vom avea de muncă pentru următoarele luni, iar după încă vreo câteva zile am ajuns la concluzia că, cel puțin până în septembrie, Parisul nu va avea turiști și ne-am hotărât să plecăm în special pentru că șederea noastră acolo necesita plata unei chirii care în contextul pandemiei ar fi cântărit foarte mult în bugetul nostru.Am ales Brazilia și nu România pentru că aici, în Fortaleza, avem la dispoziție un apartament de peste o sută de metri pătrați și, în general, ne-ar fi mai ușor în condițiile unei pandemii. În niciun moment situația politică din vreuna dintre țări sau felul în care se răspundea pandemiei nu au fost criterii de alegere.Fortaleza, Brazilia. Vedere din apartamentul în care trăiesc Daniel și Jana: Noi n-am ieșit din apartament de când am ajuns aici. Inițial planul a fost de a intra în carantină pentru cel puțin două săptămâni, pentru a evita răspândirea virusului în cazul în care eram infectați. Ulterior am respectat recomandările guvernatorului statului Ceara de auto-izolare, iar în momentul de față Ceara este oficial în lockdown.Din ce știu eu, aici în Fortaleza măsurile impuse de guvernator sunt respectate de majoritatea populației iar faptul că plajele sunt absolut goale e un semn că lumea în general respectă lockdown-ul.Aparent excepție fac zonele mai sărace din oraș, favelele, și din ce-am văzut pe la știri se pare că lipsa informației este principalul motiv pentru care lumea încă se comportă ca și cum n-ar fi în mijlocul unei pandemii.: Brazilia este o țară uriașă, de mărimea unui continent, cu particularități care țin de diferențele dintre regiuni și de puterea de cumpărare a oamenilor. Bogații și clasa de mijloc trăiesc în siguranță și confort, în timp ce populația săracă se confruntă cu tot felul de lipsuri și nu are resursele pentru a face față pandemiei.Măsurile luate în fiecare regiune depind de numărul de cazuri de Covid-19 înregistrate și se merge de la unele ușoare, de „carantină ușoară” până la interdicții de a părăsi locuințele, deci închiderea totală a localităților.Cei care au putere de cumpărare au șanse mai bune să facă față izolării, în timp ce săracii trebuie să muncească pentru că altfel mor de foame.Daniel Cojocaru. FOTO via Facebook: Cel puțin în Fortaleza există o preocupare generală pentru propria sănătate, în special după ce a crescut numărul celor care au murit din cauza virusului. Când auzi în stânga și în dreapta că un cunoscut a murit după ce a fost infectat cu coronavirusul, începi să te gândești că ți s-ar putea întâmpla și ție.: Inițial, mulți braziliani s-au speriat văzând știrile cu ce se întâmplă în China și Italia. După aceea, președintele a început să insiste că nu avem de ce să ne temem și că trebuie să ne vedem de viață pentru ca economia să continuă să meargă, așa că în prezent am ajuns în situația în care majoritatea brazilienilor se tem atât de pandemie cât și de atitudinea președintelui, dar sunt și alții, mai puțini, care și-au asumat punctul de vedere al lui Bolsonaro și chiar ies în stradă pentru a protesta față de măsurile de carantină.: Președintele Bolsonaro este, din punctul meu de vedere, depășit de îndatoririle care îi revin unui președinte, pandemie sau nu. Pentru el pandemia este o mică răceală și, pentru a mări încrederea populației că infecția cu virus poate fi gestionată, susține că tratamentul cu clorochină este foarte eficient, iar când i se pun întrebări legate de numărul crescând al celor morți din cauza virusului, Bolsonaro răspunde că nu poate face minuni.În Brazilia pandemia a devenit un subiect foarte legat de apartenența politică. În timp ce susținătorii lui Bolsonaro sunt împotriva măsurilor de izolare, restul populației critică atitudinea anti-umanitară a președintelui.Sistemul medical este extrem de solicitat în statele cele mai afectate (Sao Paolo, Rio de Janeiro, Ceara, Pernambuco, Amazonas) dar pare să reziste până în momentul de față.: Președintele și-a pierdut din popularitate, însă încă are o bază de susținere de aproape 30% din populație care e mai preocupată de chestiuni politice și se teme, într-un delir paranoid, de o dictatură comunistă pe care Brazilia nu a avut-o niciodată.În ceea ce privește sistemul medical, Brazilia are marele avantaj al SUS, un sistem de îngrijire medicală unic, gratuit și performant, însă pandemia diminuează posibilitatea ca oamenii să beneficieze de îngrijiri medicale din cauza numărului mare de persoane infectate.Jana Arruda. FOTO via Facebook: Ca mai peste tot în lume, se crede că numărul real al cazurilor este mult mai mare decât numărul cazurilor confirmate. Comparând cu vestul Europei sau cu Statele Unite, aici nu s-a ajuns niciodată la 2000 de persoane decedate pe zi.Fără îndoială că lucrurile ar fi putut fi mai bune dacă președintele ar fi manifestat mai multă înțelegere a situației și n-ar fi îndemnat în mod constant populația să-și continue în mod normal activitățile zilnice.: Situația este extrem de îngrijorătoare. Există, simultan, o criză politică, una economică și una sanitară. Nu există nicio coordonare de strategie între președinte și guvernatorii statelor, iar recomandările privind siguranța sunt puse la îndoială de o populație confuză.Din păcate, dacă se continuă așa, situația se va înrăutăți și este vina celor care ignoră știința pentru a-și urmări interesele politice, este vina președintelui Bolsonaro.: Recent a fost făcută publică înregistrarea video a unei ședințe guvernamentale și în decurs de două ore n-a fost nici măcar o dată menționată vreo măsură de răspuns la pandemie.Totuși s-a vorbit despre pandemie: atenția presei este întoarsă spre virus și asta reprezintă o oportunitate de a simplifica sistemul legislativ în legătură cu defrișările sau cu exploatarea terenurilor aparținând rezervațiilor. Cu alte cuvinte, pandemia oferă șansa de a face legile în acord cu propriile interese pentru că nimeni nu este atent.Prin contrast, o mare parte dintre guvernatori au adoptat măsuri de protecție și au făcut declarații publice contra atitudinii președintelui. În plus, mass-media promovează autoizolarea, iar rețelele sociale sunt pline de înregistrări făcute de medici, oameni de știință, artiști și alte persoane publice care îndeamnă la auto-izloare și la respectarea normelor OMS legate de pandemie.: Există câteva inițiative private, în Brazilia, pentru a combate foametea și Covid-19. Asta îmi dă încredere în natura umană și speranța că vom putea să evităm o catastrofă.