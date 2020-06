Primii manifestanți s-au adunat sâmbătă la Washington, ținuți la distanță de Casa Albă cu garduri, pentru a protesta față de rasismul și brutalitatea polițiștilor într-o zi marcată de o nouă ceremonie în memoria lui George Floyd, relatează AFP.

Zeci de mii de oameni sunt așteptați în capitala americană, preconizându-se a fi cea mai mare mobilizare din ziua în care a pornit mișcarea de protest, acum nouă zile.

În mare parte, centrul orașului este deja închis de dimineață, potrivit jurnaliștilor AFP.

Here are the Street Closures (for vehicles) for Tomorrow's "First Amendment Demonstrations" https://t.co/8RZQydkYUv pic.twitter.com/SZEcR8Y2vN