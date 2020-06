Soleancă, cu de toate: personaje și conspirații din bucătăria Kremlinului

ANALIZĂ

Când auzi ce ingrediente intră în soleancă, ai impresia că cineva a luat gustările de la o vodcă (soleanca e rusească) și le-a băgat, la grămadă, la fiert. E un gen de șaorma cu de toate a ciorbelor: conține bucăți de carne, afumătură, salam, castraveciori murați, ceapă și morcovi, verdețuri, bulion și, dacă vrei să te fandosești, măsline, capere și un piculeț de suc stors dintr-o lămâie.Când o guști, înțelegi de ce te-au îndemnat atâția s-o încerci. You’re hooked, cum s-ar zice în engleză, o expresie care, în cazul de față, se potrivește mai bine decât românescul “te-a prins”.Ciorba se adaptează și la ce găsești prin cămară și prin frigider: în loc de vită poți folosi porc, dacă nu ai morcov, merge și un cartof, e la fel de bună cu niște cârnat în locul salamului (dar nu se supără nimeni nici dacă îi combini) și se poate drege și cu o lingură zdravănă de smântână, trântită în strachina care ți-a fost pusă în față.Asaltul informațional al Rusiei, care vizează deopotrivă propria populație, foștii sateliți ai Moscovei și Occidentul, amintește mult de o soleancă: ingredientele nu doar că sunt la îndemână, dar le și sunt familiare celor invitați la masă și, dincolo de diferențele care țin de specificul local, rețeta e aceeași.Manipulările, dezinformările și teoriile privind conspirații de tot soiul nu-s o noutate în România ultimelor decenii: au început chiar de la Revoluție, cu teroriștii imaginari care otrăveau apa și dădeau năvală cu escadrile întregi de elicoptere, au continuat cu poveștile țesute în jurul violențelor interetnice de la Târgu Mureș și al Mineriadelor convocate pentru a salva țara și poporul și au ajuns în epoca noastră sub forma “informațiilor” privitoare la câinii plătiți de Soros în perioada protestelor #rezist.Unele teme au fost reluate, cu mici variațiuni: “nu ne vindem țara” din anii ’90 a fost transformat în retorica cu multinaționalele și străinii care vor să exploateze România din epoca Dragnea ; isteria împotriva celor care n-au mâncat salam cu soia a fost înlocuită cu ciuda pentru diaspora care nu plătește impozite dar are pretenția să voteze.Altele au fost repetate fără a li se aduce cine știe ce modificări – intervenția brutală din 13 – 15 iunie a fost justificată invocându-se o tentativă de lovitură de stat și tot așa s-a explicat și ce s-a întâmplat pe 10 august (merită amintit că teza loviturii de stat s-a vehiculat și în contextul protestelor Colectiv ).Narațiunile reciclate sunt, de altfel, cele mai frecvente. N-avem de unde să știm dacă asta se datorează lipsei de imaginație a celor care le promovează, faptului că nu s-a mai obosit nimeni să actualizeze manualele sau pur și simplu ideii că nu schimbi niciodată echipa – sau, în cazul nostru, formula – câștigătoare.O parte sunt preluări/adaptări ale propagandei României socialiste, împănate pe ici pe colo cu idei din discursul legionar; altele sunt variante ale unor narațiuni care apar și în alte țări.Finanțatorul câinilor #rezist, George Soros, e folosit ca sperietoare din Rusia și Ungaria până în Israel; comunitatea LGBTQ s-a pus pe distrus familiile oriunde există popoare iubitoare de Dumnezeu; refugiații și imigranții atentează la locurile de muncă și fibra națională a italienilor, britanicilor, polonezilor și ungurilor deopotrivă, iar vaccinurile au fost făcute doar pentru ca oculta mondială să poată reduce populațiile de pe cele două maluri ale Atlanticului.Suporteri ai teoriei conspirației legate de 5G în Londra. FOTO: Pierre Alozie/Eyevine/ Profimedia ImagesÎn general, când se pomenește de narațiuni care transced granițele se rostește și numele Rusiei. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva săptămâni, când câteva sute de oameni au protestat la Bucureșt i sfidând regulile de distanțare socială și denunțând o conspirație a “plandemiei”.În ultimii ani s-a tot scris despre mâna Rusiei în narațiuni și campanii de fake-news legate de războiul din Ucraina, criza refugiaților, alegerile din Statele Unite sau campania pentru Brexit. Preocuparea pentru acest subiect a crescut constant și în România, care este și ea în atenția Moscovei, după cum arată poveștile cu lista lui Dughin sau cele legate de referendumul pentru familie Și după 15 mai s-au trasat paralele cu evenimente similare din alte țări, s-au identificat tipologii printre protestatari și s-a găsit chiar și un gen de figură-simbol a protestelor, “fata cu sparanghelul”, Oana Lovin, care a avut parte de un slut-shaming demn de orice kompromat (ceea ce e de-a dreptul ironic) și a fost băgată în categoria amazoanelor virtuale care fac jocul Kremlinului Domnișoara cu pricina se agita de ceva timp pe pagina personală de Facebook , unde îl trola pe Florin Cîțu și posta filmulețe în care repeta teze care circulau deja pe net și pe la televiziuni din zona sulfuroasă a mass-media: ba cerea să i se arate și ei un agent rus în România (cam pe linia pe care a făcut-o, în aplauzele Sputnikului și Mircea Badea), ba se lua de sursele de finanțare ale RISE; episodul cu sparanghelul nu a făcut decât să îi aducă atenția pe care, probabil, o căuta.De altfel, Lovin și-a văzut mai departe de trolling fără să pară tulburată în vreun fel de ce s-a scris despre ea și chiar a arătat că poate avea un gen de umor asemănător cu cel arătat de Hrușciov și Lavrov sau, mai aproape de casă, de Adrian Năstase: a comentat că “de când am fost deconspirată, la unitate se ia tensiunea, nu temperatura”.Iar cu asta povestea s-a cam mutat în zona derizoriului dâmbovițean, departe de glamourul care a înconjurat-o pe Anna Chapman, spioana cu pictorial în Maxim, sau de nivelul la care a lucrat amatoarea de arme de foc, Maria Butina, cea care a căutat să se infiltreze în cel mai influent grup de lobby american, NRA, și să își facă legături în mediul politic din Statele Unite.Narațiunile rusești prind pentru că se mulează pe teme și curente deja existente. Nu rușii sunt cei care au inventat curentul anti-vaxxer, dar au căutat să îl amplifice . Campaniile de fake-news care au vizat refugiații și imigranții au făcut apel la un rasism care nu a putut fi eliminat din societățile occidentale, iar cele privitoare la Hillary Clinton au exploatat neîncrederea și suspiciunile față de elitele pe care aceasta le reprezenta.Narațiunile despre George Soros – văzut, din cauza susținerii sale pentru societatea civilă, drept o amenințare pentru regimurile autoritare – vin pe un teren pregătit de nenumărate teorii ale conspirației despre magnați și Noua Ordine Mondială și fac apel la un antisemitism latent ( el însuși alimentat de teorii ale conspirației ).Există o întreagă lume virtuală în care se întâlnesc negaționiști, extremiști și marginali de tot soiul care sunt gata să preia și să transmită mai departe narațiuni ce se potrivesc cu credințele și ideologiile lor. Evident că România nu avea cum să facă excepție de la această regulă, iar narațiuni promovate de Kremlin se potrivesc perfect și aici.Să o luăm, de pildă, pe cea generală, potrivit căreia Uniunea Europeană se dezintegrează, statele naționale se revoltă împotriva planurilor Bruxellului de a le transforma în colonii, mișcările de stradă sunt tot mai numeroase, la fel și mișcările de autodeterminare națională.În varianta adaptată pentru România se spune că țara riscă să devină o colonie europeană, că a fost vândută pentru a intra în UE și NATO, că străinii cumpără pământul, valorile tradiționale sunt pervertite, iar „oculta” internațională decide viitorul. Deputatul-Mitralieră-fost-secretar-general-PSD Cătălin Rădulescu le transmitea pe Facebook ambasadorilor străini acreditați la București care s-au arătat preocupați de modificarea legilor justiției:„Noi nu intervenim în treburile interne ale ţărilor voastre, nu vă cerem să vă modificaţi legi (sic!) sau să faceţi legi ca să ne placă nouă românilor; nu suntem colonia voastră şi nu avem stăpâni.”, iar Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru liberal proeuropean, îl considera pe fostul prim-ministru Dacian Cioloș “reprezentantul unui curent în politica românească care spune că România ar trebui să fie mulţumită cu poziţia de stat colonie în Uniunea Europeană.„România - colonie a Occidentului”, scria și Dumitru Mazilu, unul din liderii imaginari ai Revoluției, înfierând “amestecul în treburile noastre interne, practicat de unii funcţionari europeni şi de peste ocean, aflaţi în slujba «imperiilor transnaţionale».”Discursul seamănă izbitor cu cel național-comunist paranoid din anii 1980.O altă narațiune promovată insistent de Rusia spune că UE este Gayropa, condusă de un lobby gay care smulge copiii din brațele familiilor lor și îi încredințează cuplurilor de homosexuali, pedofilia urmând a fi legalizată.În presa rusă, căsătoriile între persoane de același sex sunt menționate alături de zoofilie, necrofilie sau pedofilie, toate ilustrând declinul civilizațional și demografic al Occidentului, înfrânt de Islam. Europa albastră, Gayropa, este pierdută, centrul civilizației fiind acum Moscova – a III-a Roma.Occidentul vrea să se infiltreze pervers în lumea ortodoxiei prin propagandă gay, în numele drepturilor omului, pe care patriarhul Kiril le-a descris ca fiind “ o erezie globală” Acuzația de a fi în slujba unui “lobby gay” a devenit o armă politică puternică împotriva opoziției din Rusia, în special împotriva lui Alexei Navalnîi; modelul a fost preluat și de președintele pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, care l-a folosit la adresa contracandidatei sale, Maia Sandu, în campania electorală din 2016.Trompeta Kremlinului, Sputnik, publică “Dezvăluiri bombă: România, destinația preferată a pedofililor”, iar de pedofilia de sorginte europeană se ocupă Georgiana Arsene, soția (mai tânără cu aproape 50 de ani) lui Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cele mai controversate personaje de la începutul anilor '90 și inculpat ulterior, atât în dosarul Revoluției, cât și în cel al Mineriadei.A treia narațiune care a prins și în România e legată de obsesia Kremlinului cu așa-numitele revoluții colorate, care i-au smuls Ucraina și Georgia din sfera de influență: oligarhia mondială, care îl are ca exponent pe George Soros, finanțează revoluții colorate și pentru a confisca puterea prin lovituri de stat; democrația populară este atacată de „Statul paralel”.Această narațiune a fost amplificată în spațiul românesc, prin Sputnik, începând din ianuarie 2017. Iulian Capsali, un publicist neo-ortodox militant, scria că pericolul pentru România nu îl reprezintă corupția , ci “Statul paralel”, în spatele căruia ar sta Soros și statul norvegian.Narațiunea este reluată de diverse publicații și pe rețelele sociale, cerându-se oprirea finanțării din străinătate a ONG-urilor, invocându-se experiența rusă și maghiară. În noiembrie 2017, PSD a adoptat chiar o rezoluţie împotriva aşa-numitului „Stat Paralel şi Ilegitim” și s-a decretat mobilizarea generală.România traversa o perioadă inedită: în 12 luni fuseseră instalate trei guverne, ultima situație de acest gen fiind înregistrată în 1944, în plin război. Dar guvernele nu au fost schimbate de „Statul paralel”, ci de PSD-ALDE, în ședințe de partid sau chiar prin moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.Nu întâmplător, aceiași politicieni care vorbeau de „Statul paralel” și de “interesele străine” avertizau și asupra pericolului ca România să fie transformată în “colonie a Uniunii Europene”.Varianta actualizată pentru 2020 a teoriei îl adaugă pe Bill Gates la exponenții oligarhiei și include crearea de arme biologice (COVID-19) printre activitățile ocultei.Premierul Moldovei Ion Chicu (stânga) și premierul Rusiei Mikhail Mishustin în timpul unei vizite în Kazakhstan la Consiliul Interguvernamental Eurasiatic. FOTO: Alexander Astafyev/POOL/TASS/Sipa USA/ ProfimediaRomânia este vizată și indirect de narațiuni rusești sau de sorginte sovietică: este vorba de cele care circulă dincolo de Prut pentru a justifica menținerea acelui teritoriu în orbita Moscovei. Recentul derapaj al premierului Ion Chicu face aluzie la una din acele narațiuni atunci când oficialul de la Chișinău se referă la moldovenii din stânga și din dreapta Nistrului.Poate că nu este întâmplător că la doar câteva zile după atacul lui Chicu, un adept al teoriei conspirației rețelelor 5G a anunțat la Chișinău formarea partidului Moldova Mare; de altfel, împotriva rețelor 5G s-a pronunțat și celebrul Iurie Roșca , fost lider al curentului pro-românesc convertit în aliat al comunistului Vladimir Voronin și, mai recent, în amic și promotor – inclusiv în România – al ideologului lui Putin, Aleksandr Dughin.Și, ca cercul să fie complet, teoriile conspirației, inclusiv cele cu Bill Gates, au fost îmbrățișate oficial și de Mitropolia Moldovei, care este afiliată Patriarhiei de la Moscova.Ca să revenim la teza la care a făcut aluzie Chicu, aceasta spune că moldovenii sunt o națiune aparte de cea română, cu limbă și istorie proprii, și fac parte din “Lumea Rusă” – în care popoarele conviețuiesc în armonie, așa cum au făcut-o în Imperiul Țarist și Uniunea Sovietică, ferite de nenorocirile care vin din Vest.Limba moldovenească, statalitatea care coboară direct de la Ștefan cel Mare, panglica Sfântului Gheorghe, tancurile suite pe soclu și transformate în monumente cu țevile îndreptate spre Occidentul fascist, Ziua Victoriei – toate sunt elemente ale metanarațiunii moldovenești, instrumentalizată acum prin fake news.Moldovenii au revenit firesc la Imperiul Țarist în 1812, patria pravoslavnicilor, fiind salvați de sub fasciștii și jandarmul români de două ori – în 1940 și 1944. Cel care a avut primul ideea unei țări a moldovenilor și a visat chiar la o Moldova Mare a fost, în urmă cu un secol, Grigori Kotovski, un adevărat cowboy bolșevic a cărui statuie ecvestră tronează și azi la Chișinău și își trăiește o a doua tinerețe după liftingul finanțat de președintele Dodon în 2019.Și mentorul de altădată al lui Dodon, fostul președinte Vladimir Nicolaievici Voronin, este un fan al lui Kotovski pe care l-a denumit, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, “un Robin Gud”. De unde era să știe că litera “H” în engleză nu se pronunță “G”, ca în rusă? Doar Hitler e Ghitler și în moldovenească, nu?Povestea cu națiunea moldovenească este dublată de narațiunea paranoidă a jandarmului român care îi bătea pe țăranii basarabeni. Oricât ar părea de ciudat, acest fake news are mai bine de 100 de ani.În 1919, Mareșalul nobilimii basarabene, Aleksandr Krupenski, și fostul primar al Chișinăului, Alexander Schmidt, erau autorii unei broșuri de 15 pagini cu titlul “Rezumatul evenimentelor din Basarabia”. Cei doi se constituiseră în “Delegația basarabeană la Conferința de Pace de la Paris”, unde duceau o intensă campanie împotriva Unirii, alături de emigrația rusă, și i-au trimis președintelui american, Woodrow Wilson, o telegramă, publicată în The Morning Post în 26 septembrie 1919, în care acuzau poliția română de “metode de tortură fizică la modă în Evul Mediu”.Știm că au existat abuzuri asupra țăranilor basarabeni, ele sunt documentate în Arhivele Statului de la Chișinău, dar astfel de cazuri au existat în toată România interbelică, și nicio altă sursă nu pomenește de ”smulgerea unghiilor și zdrobirea degetelor” sau ”camere de tortură”.Este unul din exemplele timpurii ale modului în care poate funcționa presa ca instrument de creare și amplificare a unei teorii a conspirației. Mitul jandarmului român rezistă până în ziua de azi: în campania prezidențială din 2016, Dodon spunea că: “Jandarmul român vrea să ne cotropească, să ne asuprească, e fascist, umblă nopţile cu Hitler de mână, nu-i dă pace lui Stalin să doarmă liniştit, degrabă acest schelet va face unirea şi ne va forţa să învăţăm limba de stat!” și își luase ca slogan “Jandarmul român nu va fi la noi stăpân!”Interesul lui Putin este să rămână la putere –ales în mod democratic, desigur, ori de câte ori își dorește poporul. De aici și promovarea intensă a narațiunii potrivit căreia modelul democrației liberale occidentale este disfuncțional și perimat; viața e mai bună în Rusia, în pofida sancțiunilor Occidentului rusofob, care îl demonizează pe Vladimir Putin – liderul eficient și cu mână de fier.Putin se prezintă ca mascul alfa: atunci când nu pilotează MIG-uri și nu se scufundă cu submarinul, se luptă cu tigrii siberieni și face baie la copcă (având crucea ortodoxă la gât). Este o narațiune destinată în principal publicului intern, dar mai prinde și pe afară, unde Vladimir Vladimirovici (Vova pentru fani) are admiratorii săi.Iar partea cu liderul eficient cu mână de fier nu are cum să nu fie pe placul unor politicieni mai “voluntari”. Un lider puternic conduce o țară mai puternică decât altele. Rusia trebuie să proiecteze imaginea de mare putere, de națiune măreață, cu un trecut pe măsură. Acolo unde acel trecut nu convine, narațiunile fake îl rescriu.Nu Uniunea Sovietică a început al Doilea Război Mondial ci Polonia; nu URSS a invadat țările baltice, Finlanda și România. În această logică a competiției dintre puteri, interesul Rusiei e să își slăbească competitorii și potențialele ținte – iar acest obiectiv este urmărit și prin narațiuni fake menite să vulnerabilizeze și să dividă.Brexitul a rupt Uniunea Europeană, alegerea lui Trump a polarizat Statele Unite, criza refugiaților a dat avânt extremei drepte. Haosul pandemic a dat naștere la noi oportunități. A făcut ca frigiderul cetățeanului carantinat să conserve nealterate toate adevărurile alternative cu care Moscova aprovizionează discret supermarketul democrațiilor liberale.Molima dezinformării face soleanca și mai gustoasă.