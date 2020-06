VIDEO Omagiu adus lui George Floyd în Norvegia. Mii de oameni au manifestat împotriva rasismului

”Rasismul este de asemenea o pandemie”. În ciuda regulilor care limitează numărul persoanelor care se pot aduna în grupuri, mii de oameni s-au strâns vineri în Norvegia pentru a-i aduce un omagiu lui George Floyd și pentru a denunța discriminarea rasială, relatează AFP.

Scandând ”black live matter”, manifestanții, mulți purtând măști de protecție, s-au strâns în fața Parlamentului și a Ambasadei Americane de la Oslo, dar și în alte orașe din țară.

Aceste adunări, care au avut loc fără incidente, au fost tolerate de poliție care au ales să închidă ochii în fața nerespectării regulilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

Pentru limitarea răspândirii coronavirusului, Norvegia a limitat numărul persoanelor care se strâng în grupuri la 50, cu o distanță de un metru între participanți.

Manifestanții au avut pancarte cu mesaje precum ”pe cine chemi când polițiștii ucid?” și ”nu pot respira” sau ”rasismul este de asemenea o pandemie”.

În genunchi, aceștia au stat în tăcere pentru 8 minute și 46 de secunde, reprezentând perioada de timp în care Derek Chauvin a stat cu genunciul pe gâtul lui George Floyd.

#blacklifematters #oslo everyone and anyone should look at what kind of society do you want in the future, and this is not it pic.twitter.com/pZL25YgXLR