SUA: Șeful Pentagonului nu este de acord cu decretarea stării de insurecție, care ar permite folosirea Armatei împotriva manifestanților

Aceste declarații ale lui Mark Esper, șeful Pentagonului, vin în momentul în care țara se pregătește de o nouă zi de proteste, după o săptămână de manifestații marcate și de incidente și jafuri, în special nocturne.Noaptea de marți spre miercuri a fost totuși mai calmă, doar cu acte de jaf.Luni, în condițiile în care situația a degenerat în revolte în numeroase state, președintele Trump a amenințat că va trimite armata "pentru a regla rapid problema", declarații taxate imediat de opoziție drept o derivă autoritaristă."Nu sunt în favoarea decretării stării de insurecție", care ar permite miliardarului republican să trimită soldații în fața cetățenilor americani, și nu rezerviștii din Garda Națională, cum este cazul acum, a afirmat miercuri Esper."Opțiunea de a utiliza militari activi nu trebuie folosită decât în ultimă instanță și în situațiile cele mai urgente și mai dramatice. Nu suntem într-o astfel de situație", a adăugat Esper, care a fost criticat dur în urmă cu o zi după ce a vorbit despre străzile americane ca despre un "câmp de luptă".Esper a justificat folosirea acestui termen prin trecutul său de ofițer al armatei Terestre."Face parte din lexicul militar cu care am crescut. Asta foloseam în general pentru a descrie o zonă de operațiuni", a explicat el. "Nu este o formulă îndreptată împotriva armatei și cu siguranță nu împotriva cetățenilor noștri, așa cum au sugerat unii".La Washington, unde starea de asediu nu a fost reconfirmată deocamdată pentru miercuri seara, un important dispozitiv al poliției a fost instalat în cursul dimineții pentru a bloca accesul la Casa Albă.Cu o zi în urmă, mii de oameni au protestat calm împotriva morții lui George Floyd, un american de culoare care a murit în timpul arestării sale, în 25 mai, la Minneapolis, și a rasismului și violențelor poliției în SUA."No justice, no peace" sau "Hands up! Don't shoot!", au scandat manifestanții, în principal tineri.Luni seara, protestatarii au fost evacuați manu militari pentru a-i permite lui Donald Trump să iasă pe stradă și să facă o poză cu Biblia în mână în fața unei mici biserici din centrul puterii executive americane.Președintele a părut să dorească un act de bravură după informațiile potrivit cărora a fost dus în grabă într-un buncăr securizat de către Secret Service, vineri seara, în timpul unei manifestații în fața reședinței sale oficiale."Este o informație falsă", a afirmat el miercuri dimineața, precizând că a fost escortat în buncăr dar în timpul zilei, înaintea manifestațiilor, pentru o "inspecție"."Am coborât, am privit. Era în timpul zilei, nu erau probleme", a continuat el.Este vorba de buncărul securizat unde a fost evacuat vicepreședintele Dick Cheney după atentatele din 11 septembrie 2001.