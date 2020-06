VIDEO Arhiepsicopul Washingtonului a criticat Altarul Sfântul Ioan Paul al II-lea pentru că a permis vizita lui Trump, după ce protestatarii au fost dispersați cu gaze lacrimogene

”Găsesc că este năucitor și reprobabil că orice instituție catolică ar permite să fie folosită atât de șocant de greșit și manipulată într-o manieră care încalcă principiile noastre religioase, care fac apel la apărarea drepturilor tuturor oamenilor, chiar și a celor cu care am putea să nu fim de acord. Sfântul Papă Ion Paul al II-lea era un apărător fervent al dreptrilor și demnității oamenilor. Moștenirea sa stă ca martor față de acest adevăr. Cu siguranță nu ar aproba folosirea gazelor lacrimogene și a altor mecanisme pentru a-i reduce la tăcere, dispersa sau intimida pentru o fotografie oportunistă în fața unui loc de rugăciune sau de pace”, arată un comunicat al Arhidiecezei.

.@WashArchbishop Gregory has released a statement on the president's visit to the Saint John Paul II National Shrine.https://t.co/46g9Ac8Wy5 pic.twitter.com/d1wERIoLVp