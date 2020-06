Renault - campioana problemă a lui Emmanuel Macron

Producătorul auto francez sângerează financiar și a anunțat vineri un plan de restructurare întins pe trei ani, 4.600 de locuri de muncă urmând să fie tăiate doar în Franța ca parte a unui efort global de a reduce costurile cu 2 miliarde de euro.

Pandemia, care a provocat scăderea vânzărilor Renault în Franța cu 83,8% în luna aprilie, doar a accelerat declinul producătorului auto înspre o companie cu probleme care se zbate sub greutatea costurilor de tranziție înspre o mobilitate curată.„Acest tip de criză prin care tocmai am trecut ne-a forțat să acționăm”, a declarat președintele Renault Jean-Dominique Senard în cadrul unei conferințe de presă în care a fost anunțat planul de restructurări, adăugând că pandemia de COVID-19 doar a făcut nevoia de reformă „mai urgentă”.Disponibilizările, închiderea fabricilor și muncitorii furioși vor fi o problemă pentru președintele Emmanuel Macron.Guvernul francez a anunțat un pachet de salvare în valoare de 8 miliarde de dolari pentru industria auto, promițând și garantarea de către stat a unor împrumuturi în valoare de 5 miliarde de euro pentru Renault - atât timp cât compania va ajunge la o înțelegere cu sindicatele privind închiderea fabricilor și se va alătura companiei franceze PSA în proiectul Comisiei Europene de a dezvolta o baterie europeană pentru mașinile electrice.Vineri, Senard a declarat că Renault nu are nevoie de bani încă și s-a arătat deschis înspre nevoia de a investi în tehnologia bateriilor pentru mașinile electrice iar CEO-ul interimar Clotilde Debos a anunțat că producția de motoare electrice va fi repatriată în Franța din China.Salvarea companiilor ca Renault, în care statul francez deține o participație de 15%, face parte din viziunea post-pandemie a președintelui francez de a construi campioni naționali și europeni care să se lupte pe piețele globale.Guvernul a aprobat un pachet de salvare financiară în valoare de 7 miliarde de euro pentru Air France, cu condiția ca aceasta să continue să achiziționeze avioane de la Airbus - alt campion industrial francez.Spre comparație cu PSA, care a realizat profit și se pregătește să fuzioneze cu Fiat Chrysler, Renault e într-o poziție mult mai dificilă. Compania a raportat o pierdere de 141 de milioane de euro anul trecut, e nevoită să scadă producția iar alianța sa cu Nissan îi provoacă doar dureri de cap.Planul de restructurare implica tăierea a 15.000 de locuri de muncă la nivel mondial și discuții cu sindicatele asupra măsurilor de luat din cauza supraproducției la 14 din fabricile sale din Franța.„Astăzi compania nu mai poate suporta greutatea cheltuielilor dată fiind prăbușirea pieței”, a afirmat Senard. Însă Renault lasă luarea deciziilor majore până după 1 iulie când Luca de Meo, fostul șef al constructorului spaniol Seat, va prelua funcția de președinte.Anunțarea disponibilizărilor acum ar putea lăsa cale liberă noii conduceri să stabilească obiectivele pe termen lung dar nu îl ajută cu nimic pe președintele Macron în tentativa sa de a-și conduce guvernul prin criza economică majoră cauzată de pandemie, perspectiva disponibilizărilor în masă expunându-l și mai multor presiuni politice.

„Când guvernul pune pe masă 8 miliarde de euro nu poate face acest lucru fără a pune condiții pentru dezvoltarea unei industrii strategice”, a afirmat Sébastien Jamuel, un parlamentar din nordul Franței unde Renault are o uzină.„Suveranitatea industrială trebuie recâștigată dar nu doar prin vorbe ci și acțiuni și solicitări la adresa acționarilor”, a avertizat Jamuel.