VIDEO SUA: O femeie albă a sunat la poliție, acuzând că este ”amenințată de un bărbat de culoare”, după ce acesta a rugat-o politicos să îi pună lesa cățelului

Denunţând ''rasismul de orice fel'', o firmă internaţională de investiţii a decis să concedieze o angajată albă după o înregistrare video devenită virală în care aceasta poate fi văzută sunând la poliţie pentru a anunţa că s-a simţit ameninţată de un bărbat afroamerican care i-a cerut în mod politicos să îşi ţină câinele în lesă, în Central Park, relatează Reuters şi DPA, scrie Agerpres.

Înregistrarea video a atras critici pe reţelele sociale unde a fost vizualizat de peste 30 de milioane de ori, iar reacţia negativă a determinat marţi compania Franklin Templeton să o concedieze pe femeie, Amy Cooper.

'În urma revizuirii interne a incidentului de ieri din Central Park, am luat decizia de a concedia imediat angajata implicată. Nu tolerăm rasismul de niciun fel'', a transmis compania într-un mesaj publicat pe Twitter.

Following our internal review of the incident in Central Park yesterday, we have made the decision to terminate the employee involved, effective immediately. We do not tolerate racism of any kind at Franklin Templeton.

După ce, cu câteva ore mai devreme compania dispusese măsura concediului administrativ în cazul ei, Amy Cooper a declarat pentru postul WNBC că îşi ''cere scuze în mod sincer'' faţă de bărbat, Christian Cooper, cu care nu are nicio legătură.

De asemenea, Amy Cooper a declarat la postul CNN că ''nu a vrut să-i facă rău acelui bărbat în niciun mod'' adăugând că ''nu este rasistă'', notează DPA.

Ea a predat câinele organizaţiei Abandoned Angels Cocker Spaniel Rescue, notează Reuters.

''O să sun la poliţie'', îi spune Amy Cooper lui Christian Cooper în înregistrarea video care ar fi fost filmată luni cu un telefon mobil. ''O să le spun că e un bărbat afroamerican care îmi pune în pericol viaţa''.

''Vă rog să le spuneţi ce doriţi'', răspunde Christian Cooper în înregistrarea video.

Melody Cooper, sora lui Christian care a publicat înregistrarea video din parc, a numit-o pe proprietara câinelui o ''Karen'', termen folosit pentru a descrie o femeie albă de vârstă medie care se consideră îndreptăţită. ''Astfel de Karen se plimbă cu câinii lor fără lesă în faimosul Bramble din Central Park din New York, unde se menţionează clar pe indicatoare că toţi câinii trebuie să fie tot timpul în lesă, şi cineva ca fratele meu (un pasionat de păsări) o roagă politicos să îşi ţină câinele în lesă'', a scris Melody Cooper.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm