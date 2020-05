Yoghinul indian care afirma că nu s-a mai hrănit în ultimele opt decenii a murit la 90 de ani

Un yoghin indian care spunea că nu s-a mai hrănit şi hidratat în ultimele opt decenii, care a făcut obiectul unor studii medicale dar şi al multor îndoieli, a murit marţi la vârsta de 90 de ani, a anunţat unul dintre vecinii lui, citat de AFP.





În 2010, acesta a uimit o echipa de medici ai armatei indiene care l-au studiat doua saptamani, relateaza AFP. Prahlad Jani a stat fara apa sau mancare timp de 15 zile, fara sa foloseasca toaleta sau sa se simta rau.



"Nu stim deocamdata cum supravietuieste," a declarat neurologul Sudhir Shah, la finalul experimentului. "Este inca un mister ce fel de fenomen este acesta."



Yoginul a fost studiat în 2010 intr-un spital din Ahmedabad, India, la initiativa institutului de cercetare al armatei. Realizatorii experimentului sperau ca rezultatele ar putea ajuta soldatii sau astronautii sa supravietuiasca fara apa sau mancare, precum si pe cei surprinsi de dezastre naturale.



"Singurul contact al lui Jani cu orice fel de fluid a avut loc clatindu-si gura si facand baie, periodic," a spus directorul institutului de psihologie din cadrul apararii, intr-un comunicat. Doctorii i-au facut analize la organele interne, creier si vase de sange, precum si la inima, plamani si capacitatea memoriei.





Studiile medicale indiene nu au fost niciodată validate de comunitatea științifică occidentală.





Jani, care povesteste ca a plecat de acasa la varsta de sapte ani si a trait umbland ca un sadhu sau om sfant, era privit ca unul dintre acei oameni care traiesc exclusiv spiritual. El credea ca este tinut in viata de o zeita care ii da un elixir printr-o gaura in cerul gurii. Afirmatiile sale au fost sustinute de un doctor care este specializat in studiul oamenilor care cred ca poseda puteri supranaturale, dar au fost si condamnate de altii, care il considerau un escroc.