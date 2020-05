FOTO VIDEO Gloanțele de cauciuc, gazele lacrimogene și tunurile cu apă s-au întors la Hong Kong / Sute de persoane au protestat față de intenția Chinei de a impune o nouă lege a securității

Poliția din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene duminică pentru a dispersa mii de oameni care au participat la un protest neautorizat față de planul Beijingului de a impune o nouă legislație privind securitatea națională în Hong Kong după protestele pro-democrație de anul trecut, potrivit AFP. Mulți se tem că legislația ar fi ”o lovitură fatală pentru gradul ridicat de autonomie promis de Beijing”, cum a avertizat vineri Mike Pompeo.

Noua lege a securității naționale la Hong Kong, depusă vineri în Parlamentul chinez, va trebui să se aplice ”fără întârziere”, a avertizat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în timp ce mii de protestatari au ieșit în stradă.

Regimul comunist a depus vineri la Parlamentul chinez un text care vizează interzicerea ”trădării, secesiunii, rebeliunea, subversiunea” la Hong Kong, ca răspuns la protestele masive pro-democrație din 2019.

Fight for Freedom, Fight for Democracy! #HongKong #StandWithHongKong https://t.co/eGCX8kbB9X

"Uniunea Europeană acordă o importanţă majoră menţinerii unui înalt nivel de autonomie în Hong Kong, în conformitate cu legea fundamentală şi cu angajamentele internaţionale. Uniunea Europeană are tot interesul ca stabilitatea şi prosperitatea Hong Kong-ului să continue după principiul «o ţară, două sisteme»", a declarat vineri după-amiază Josep Borrell, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, potrivit Mediafax care citează cotidianul Le Figaro.

Legea securității naționale pe care China dorește „să o impună” pentru „ocolirea” procesului legislativ din Hong Kong „ar fi o lovitură fatală pentru gradul ridicat de autonomie promis de Beijing”, a avertizat vineri Mike Pompeo, potrivit AFP.

"Statele Unite îndeamnă cu fermitate Beijingul să-și reconsidere propunerea dezastruoasă, să-și respecte angajamentele internaționale și să respecte gradul ridicat de autonomie din Hong Kong, instituțiile sale democratice și libertățile civile", a adăugat el într-un comunicat.

SUA a reacționat imediat după anunțul de joi al Parlamentului Chinez cu privire la următoarea examinare a acestui text, că legea va fi „foarte destabilizatoare”.

#HongKong Riot police attacks a reporter, grabbed her camera and smashed it on the ground. pic.twitter.com/Zeu20sRint