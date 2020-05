​VIDEO Prinţul Charles îi îndeamnă pe cei disponibilizaţi să culeagă fructele şi legumele britanice în acest an

Vorbind la briefingul zilnic, ministrul agriculturii George Eustice a declarat: „În fiecare an, foarte mulţi vin din ţări ca România și Bulgaria pentru a strânge recoltele, pentru a culege căpșune, salată și legume. Estimăm că probabil o treime dintre cei care ar veni în mod normal se află deja aici. Un lucru este clar: va trebui să ne bazăm pe lucrătorii britanici pentru a da o mână de ajutor la strângerea recoltelor.

În ultimele două luni, am lucrat împreună cu industria la un plan pentru a sprijini și a ajuta oamenii să își ia un al doilea loc de muncă, fiind vizaţi în special cei disponibilizați, și am lansat noul site „Pick for Britain”, care le permite oamenilor să verifice online ce locuri de muncă sunt disponibile și să pună în contact oportunitățile de lucru oferite de cultivatori cu nevoile persoanelor care doresc un al doilea loc de muncă, mai ales cele disponibilizate. Credem că aceia care sunt disponibilizați ar putea dori să ajute și să participe. Ei ar putea dori să își suplimenteze veniturile cu încă un job. Dacă ei simt așa, îi îndemn să viziteze site-ul și să analizeze oportunitățile existente acolo”.

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



