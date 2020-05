VIDEO Haos în Parlamentul de la Hong Kong / Noi ciocniri între parlamentari

Haosul s-a instalat în sala de şedinţe după ce mai mulţi deputaţi au sărit asupra gărzilor de securitate din jurul deputatului proguvernamental Chan Kin-Por, care se instalase în fotoliul de preşedinte al lucrărilor, în pofida obiecţiilor opoziţiei.

Breaking: Absolute mayhem here in #Legco as half a dozen guards manhandle #HongKong Democratic lawmaker Ted Hui and haul him out of the chamber. It’s become a fierce rugby game with the democrats trying to break through their rivals for a try, to reassert chairmanship of the cmte pic.twitter.com/QyML5Q7Wbc