500.000 de oameni cer investigarea „crimelor împotriva omenirii” și „malpraxisului medical” comise de Bill Gates

Muslim Mirror Web Desk informează că o petiție online cere Casei Albe investigații pentru „crimele împotriva omenirii” și „malpraxisului medical” comise de Bill și Melinda Gates. Petiția număra pe 11 mai 500.000 de semnături.

Gates, UNICEF și OMS au fost deja acuzați credibil că sterilizează intenționat copii kenyeni prin intermediul unui antigen HCG ascuns în vaccinuri antitetanice.

„Ni s-au adeverit cele mai rele temeri; că această campanie a OMS nu este pentru eradicarea tetanusului neonatal, ci un exercițiu bine controlat de sterilizare în masă pentru control forțat al populației prin intermediul unui vaccin cunoscut pentru restrângerea fertilității”, a spus dr. Ngare, purtător de cuvânt al Asociației Medicilor Catolici din Kenya. „Dovezile au fost prezentate Ministerului Sănătății înainte a treia rundă de imunizare, dar au fost ignorate”.

Vaccinul, care a fost administrat gratuit unui număr de 2,3 milioane de fete și femei de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF a fost finanțat de Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI), o organizație fondată și finanțată de Bill and Melinda Gates Foundation.