Repornirea turismului acum pe primul loc pe agenda multor ţări din Europa emergentă

Revenirea călătoriilor şi turismului după perioada pandemiei de Covid-19 este următoarea migrenă cu care se confruntă guvernele din regiunea Europei emergente, în special cele în care turismul reprezintă o cotă mare din activitatea economică, cum ar fi Croaţia, Muntenegru, Albania, Bulgaria şi Georgia, scrie Emerging Europe , citat de Rador.

Prima iniţiativă de impulsionare a revenirii turismului vine de fapt din partea statelor baltice, unde premierii Letoniei, Lituaniei şi Estoniei au convenit săptămâna trecută să-şi deschidă reciproc frontierele pentru cetăţenii lor începând din 5 mai, creând o "bulă turistică" baltică în interiorul UE. "Este un mare pas spre viaţa normală", scria premierul eston Juri Ratas pe Twitter.

Zona baltică de călătorii va fi prima de acest fel din regiunea în care majoritatea ţărilor au restricţionat accesul pentru alţi cetăţeni şi au instituit carantina pentru călătorii veniţi din alte părţi, în condiţiile răspândirii coronavirusului pe continent.

Cetăţenii celor trei ţări vor putea călători liber în regiune, dar oricine va pătrunde din afara acestei zone va trebui să stea în autoizolare timp de 14 zile, spune premierul lituanian Saulius Skvernelis. "Am dat un bun exemplu prin faptul că am declarat foarte clar că numai ţările care au făcut faţă cu succes situaţiei se pot deschide", a adăugat el. "Eu cred că vom menţine acest principiu în relaţiile cu ţările unde situaţia este foarte rea, care nu au luat măsuri de controlare a răspândirii virusului". În total, Estonia a înregistrat 61 de decese, Lituania 50, iar Letonia 18.

Polonia şi Finlanda s-ar putea alătura blocului călătoriilor libere în viitorul apropiat, a adăugat Skvernelis.

Comisia Europeană a recomandat ridicarea controalelor la frontierele interne dintre toate statele membre, în manieră coordonată, imediat ce situaţia lor epidemiologică converge suficient, a spus biroul comisiei din Lituania.

Lituania, Letonia şi Estonia, care sunt parteneri comerciali majori, întreprind de asemenea paşi prudenţi către repornirea economiilor lor. "Acesta este un stimulent foarte important pentru afacerile din turismul regional. Nu le va readuce acolo unde se aflau, dar multe locuri de muncă vor fi salvate", a spus Zydre Gaveliene, şeful grupului de lobby al industriei turismului din Lituania.

Acum se fac speculaţii că şi alte grupuri de ţări din regiune ar putea crea şi ele iniţiative similare, de exemplu Austria, Slovenia, Croaţia şi Bosnia, sau Bulgaria, Macedonia de Nord, România, Serbia şi Grecia. Guvernul grec este extrem de conştient că ar putea rata milioane de turişti din Europa occidentală vara aceasta şi speră că măcar va putea atrage turişti din alte ţări din Balcani.

Ministrul croat al turismului, Gari Cappelli, a spus săptămâna trecută că există un "uriaş interes" pentru deschiderea frontierelor pentru turişti şi că sunt în curs "discuţii intense". Totuşi, încă nu au fost prezentate date calendaristice, deşi ministrul a spus că majoritatea rezervărilor pentru iulie şi august rămân valabile şi că nu s-au înregistrat "anulări majore".

Turismul intern din Bulgaria se va relua din 13 mai, când sfârşitul stării de urgenţă le va permite bulgarilor să călătorească din nou, iar România va permite deplasări interne limitate şi va redeschide hotelurile din 15 mai. Nicio ţară nu a stabilit încă o dată de la care primeşte turişti străini.

Georgia a stabilit totuşi o dată ţintă pentru a-şi deschide porţile pentru turiştii străini, 1 iulie, şi chiar a prezentat un slogan: "Georgia, destinaţia sigură", pentru a atrage vizitatorii. "Înainte (de Covid-19), lumea ne cunoştea ca o ţară cu tradiţii străvechi de ospitalitate. Acum, lumea ne va recunoaşte ca o destinaţie sigură", spune ministrul georgian al economiei, Natia Turnava. "Trebuie să folosim acest nou avantaj competitiv pe care l-am obţinut în lupta împotriva pandemiei".

Georgia are numai 638 de cazuri confirmate de Covid-19 şi doar 10 oameni au murit până acum din cauza virusului. Ţara are cel mai mic număr de decese per capita din Europa emergentă şi unul din cele mai scăzute din lume.

România, care se pare că va deveni săptămâna aceasta prima ţară din regiune care va raporta 1.000 de decese, are acum cea mai mare rată de decese per capita: 50 la un milion de locuitori.

Belarus are cel mai mare număr de cazuri confirmate, 22.973, iar Muntenegru, care nu a mai raportat niciun rezultat pozitiv la testări în ultimele şase zile, are acum doar 25 de cazuri active şi ar putea deveni prima ţară din Europa - cu excepţia Insulelor Faroe - care a eradicat virusul. (Emerging Europe)