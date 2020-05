Rusia a facturat SUA cu 660.000 de dolari pentru „ajutorul medical” care conține măști de gaze și mănuși de menaj

Încărcătura a mai inclus 45 de ventilatoare care nu erau utilizabile imediat datorită unor probleme legate de voltaj, potrivit declarațiilor a doi oficiali americani. Nu a fost imediat evident cât de utilă va fi încărcătura livrată în 1 aprilie pentru spitalele din preajma eroportului internațional John F. Kennedy din New York.Guvernul federal a anunțat că a transferat proviziile autorităților din New York și New Jersey însă acestea nu au precizat dacă echipamentele au fost puse la dispoziția personalului medical sau au rămas în depozitare.Mii de aparate de respirat, mănuși chirurgicale, îmbrăcăminte medicale și pachete de antiseptice au făcut de asemenea parte din livrare.Detaliile și costul facturii, care nu au fost divulgate anterior, pun la îndoială descrierile oferite de Kremlin și președintele Donald Trump, ridicând semne de întrebare dacă zborul nu a servit în principal unei lovituri de imagine pentru Rusia, cunoscută serviciilor de informații americane pentru purtarea de campanii de dezinformare.„Nu sunt îngrijorat de propaganda rusă. Nici măcar un pic”, le-a declarat Donald Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă din 3 aprilie.Trump a afirmat că încărcătura a fost oferită de către președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unui apel telefonic privat.„El (n.r. Putin) a oferit multe echipamente medicale și lucruri de calitate pe care le-am acceptat și care pot salva o grămadă de vieți. Aș accepta asta în fiecare zi”, a declarat Donald Trump.Moscova a descris în presa controlată de stat zborul drept unul de „ajutor umanitar”, susținând că locuitorii New York-ului ar trebui să fie recunoscători pentru ajutorul primit.Ministerul de externe rus a declarat că Kremlinul a acoperit jumătate din costul încărcăturii urmând ca Statele Unite să plătească a doua jumătate.