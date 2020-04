Primarul Pragăi se află sub protecția poliției. Presa cehă a scris că ar fi fost ținta unei tentative de otrăvire din partea rușilor

Zdeněk Hřib a confirmat luni că poliția l-a plasat sub protecție în urmă cu câteva săptămâni după ce a identificat o amenințare la adresa sa, dar a refuzat să spună dacă a fost vizat de către Rusia sau să dezvăluie natura amenințării.„În primul rând ar trebui să spun că este foarte important pentru mine să îmi afirm convingerile chiar dacă asta înseamnă un risc pentru viața mea”, a declarat Hřib într-un interviu pentru postul de radio rus Ecoul Moscovei.„Am fost plasat sub protecție ca urmare a unei decizii a poliției. Datorită deciziei nu pot comenta motivele acesteia”, a declarat Hřib adăugând că beneficiază de protecția poliției de mai bine de două săptămâni.Săptămâna trecută media din Cehia a relatat că acesta a fost plasat sub „protecție temporară a poliției” după ce a reclamat îngrijorări legate de faptul că ar fi urmărit în apropierea locuinței sale.Duminică, săptămânalul ceh Respekt a scris că o persoană posedând documente diplomatice rusești a sosit în Praga în urmă cu trei săptămâni cu misiunea de a-l asasina pe Hřib și un alt politician ceh, Ondřej Kolář.Site-ul publicației, citând surse anonime din serviciile de informații cehe, a relatat că asasinul avea asupra sa o valiză care conținea ricină, o otravă letală.Atât autoritățile responsabile de ordinea și siguranța publică cât și politicienii cehi au refuzat să confirme relatarea ziarului de investigație.Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a calificat știrea drept „un fals”.Ambii politicieni care ar fi fost vizați de tentativa de asasinare sunt critici ai Rusiei pe plan local.