Acuzată că e pacientul zero care a adus virusul în China, viața i-a fost dată peste cap de promotorii teoriilor conspiraționiste

În pofida faptului că nu a fost diagnosticată cu coronavirusul sau nu a manifestat niciodată simptome, Bensassi și soțul ei sunt acum subiect de discuție pe platformele social media din China, inclusiv pe conturi cunoscute pentru coordonarea de activități pe scară largă a urmăritorilor lor.Acuzațiile le-au dat viața peste cap. Cuplul spune că adresa lor de domiciliu a fost postată online și înainte de a-și închide conturile social media, inbox-urile le-au fost inundate de mesaje ale celor care credeau în conspirație.„E ca și cum te-ai trezi dintr-un vis urât și ai păși într-un coșmar zi de zi, a declarat Maatje Benassi pentru CNN Business într-un interviu în exclusivitate, primul în care a ales să vorbească în public de când a început campania online împotriva sa.Pe măsură ce coronavirusul s-a răspândit în jurul lumii, la fel au făcut-o și dezinformările și știrile false cu privire la pandemie. Giganții tech au încercat să ia măsuri pentru a combate răspândirea dezinformărilor, dar eforturile lor nu au ajutat familia Bensassi. Suferința familiei evidențiază potențialul platformelor social media de a amplifica și recompensa falsități evidente.Maatje și soțul ei Matt sunt încă activi în locurile lor de muncă în guvernul Statelor Unite. Maajte este un angajat civil al Armatei SUA la baza militară Fort Belvoir din Virginia în timp soțul ei Matt, un ofițer pensionat al Forțelor Aeriene, lucrează la Pentagon.Deși lucrează pentru guvernul Statelor Unite, cuplul resimte același sentiment de neajutorare familiar celor care au fost țintele hărțuirii și dezinformării.„Vreau ca toată lumea să se oprească din a mă hărțui, fiindcă pentru mine aceasta este o formă de cyberbullying și a scăpat de sub control”, le-a declarat Maatje reporterilor CNN în timp ce încerca să își oprească lacrimile.Matt a încercat să convingă Youtube să dea jos videoclipurile care promovează conspirațiile cu privire la soția sa pentru a împiedica răspândirea lor online. Cuplul spune că a contactat un avocat care le-a zis că sunt puține lucruri care pot fi făcute iar poliția locală le-a dat de înțeles ceva similar.În primele săptămâni ale pandemiei, adepții teoriilor conspiraționiste au început să afirme fără dovezi că noul virus este o armă biologică a Statelor Unite. Mai târziu un membru al guvernului chinez a promovat public ideea că Armata SUA a adus virusul în China. Secretarul Apărării american, Mark Esper a calificat acuzația drept „complet iresponsabilă și ridicolă”.Însă de abia în luna martie, la câteva luni după primele cazuri COVID-19 raportate în China, promotorii teoriilor conspiraționiste și-au îndreptat atenția către Maatje Benassi. Acuzațiile au început fiindcă aceasta a participat în luna octombrie a anului trecut la Jocurile Mondiale Militare găzduite de Wuhan, echivalentul Olimpiadei pentru cei care activează în cadrul forțelor armate.Maatje Benassi, dreapta, concurând sub culorile SUAMaatje Benassi a concurat în proba de ciclism, suferind un accident în ultimul tur al competiției care a lăsat-o cu o coastă fracturată și o contuzie. În pofida accidentării, Maajte a terminat cursa dar participarea la Jocurile Militare din Wuhan avea să se dovedească începutul a ceva mult mai rău pentru ea și familia ei.Deși sute de militari americani au luat parte la competiție, ea a fost aleasă drept țintă de promotorii teoriilor conspiraționiste. Deși acuzațiile la adresa ei nu au nicio bază reală, amenințările pe care le-a primit sunt cât se poate de reale.Matt Benassi spune că a reclamat videoclipurile către administratorii Youtube, dar deși platforma video dă jos materiale cu conținut nepotrivit, poate dura zile întregi până când acest lucru să se întâmple, timp în care acestea au timp să se viralizeze iar răul să fie făcut. Mai mult, adesea videoclipurile șterse sunt reîncărcate pe platformă.În China, videoclipurile Youtube în care soții Benassi sunt atacați sunt încărcate pe platforme social media populare în țară precum WeChat, Weibo sau Xigua Video și traduse în chineză.În ceea ce privește Youtube, platforma este complet imună în momentul de față sub legea americană, potrivit lui Danielle Citron, un profesor de drept la Facultatea de Drept a Universității din Boston.Însă orice s-ar întâmpla în continuare, „răul a fost deja făcut”, a declarat Maatje Benassi.„Știu că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. De fiecare dată când îmi cauți numele pe Google, voi apărea drept pacientul zero”, a spus aceasta.