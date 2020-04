Speculații cu privire la sănătatea liderului nord-coreean / Un tren posibil aparținând lui Kim Jong Un a fost văzut într-o stațiune din Coreea de Nord

Un tren special, aparţinând liderului Coreii de Nord, Kim Jong Un, a fost observat săptămâna aceasta într-o staţiune, conform unor imagini din satelit publicate de programul de monitorizare a Coreii de Nord, North 38, relatează Reuters. Asta, în contextul informațiilor contradictorii cu privire la sănătatea lui Kim Jong Un, iar unele publicații scriind chiar că ar fi murit.

Astfel, potrivit imaginilor din satelit, trenul ar fi fost văzut parcat în în gara liderului nord-coreean din staţiunea Wonsan în perioada 21 - 23 aprilie. Gara este folosită doar de familia lui Kim.

Grupul a spus că cel mai probabil este trenul lui Kim Jong Un, dar Reuters nu a reușit să confirme dacă este într-adevăr trenul lui Kim sau dacă acesta a fost Wonsan.

”Prezența trenului nu dovedește prezența liderului nord-coreean sau indică ceva cu privire la sănătatea sa, dar pune mai multă greutate pe informațiile că Kim stă într-o zonă de elită din coasta estică a țării”, arată raportul.

Speculațiile cu privire la sănătatea lui Kim au apărut din cauza absenței sale la aniversarea părintelui fondator al țării, Kim II Sung, pe 15 aprilie.

Kim a venit la putere în 2011, după moartea tatălui său, și nu are un succesor clar.

Surse citate de CNN au declarat că serviciile secrete americane monitorizează informaţiile despre starea de sănătate a lui Kim Jong-Un. Conform surselor citate, există informaţii că liderul nord-coreen, în vârstă de 36 de ani, ar fi în stare gravă după o intervenţie chirurgicală cardiacă, potrivit Mediafax.





Vizita are loc în condiţiile în care în această săptămână, aceleaşi surse citate de site-ul sud-coreean Daily ND, coordonat de dezertori nord-coreeni, susţineau că Kim Jong Un se află sub tratament după o intervenţie chirurgicală. „Fumatul excesiv, obezitatea și oboseala au fost cauzele directe ale intervenţiei cardiovasculare de urgenţă a lui Kim”, se arăta în articolul publicat de Daily NK.