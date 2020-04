VIDEO Coronavirus MB: Petrecere cu muzica rave, gratar și alcool pe un submarin cu propulsie nucleară

Foto: The Sun

Comandantul unui submarin de atac de 1 miliard de lire sterline, propulsat cu energie nucleară, este cercetat după ce a fost filmat organizând împreună cu echipajul un „grătar cu temă rave”, potrivit The Guardian și The Sun. În imagini se poate observa cum marinarii fac un grătar chiar desupra submarinului, consuma alcool, totul pe acorduri de rave.Cmdr John Lewis, căpitanul HMS Trenchant, un submarin de atac propulsat cu energie nucleară, cu sediul la baza navală Devonport, a fost trimis acasă în concediu după ce superiorii săi au văzut imaginile, acesta fiin în pericol să fie demis din funcție.Submarinul a fost în misiune de patrulare înainte de a fi nevoit să se întoarcă la Devonport pentru reparații. Potrivit legii, echipajul trebuia să rămână în izolare până ce reparațiile ar fi fost finalizate.Marina Regală l-a plasat pe Lewis sub „anchetă administrativă” exprimând anumite îngrijorări legate de capacitatea sa de a lua decizii.