Time: Nu putem să lăsăm virusul să infecteze democraţia/ România, menționată și ea

Militari si politisti pe strada in Capitala

În toată lumea, liderii câștigă mai multă putere. Asta impune această pandemie: o abordare coordonată a întregii națiuni, cu un dirijor puternic în centrul său. Trebuie să fim atenți, însă, ca măsurile luate pentru a face față acestei crize globale să nu atragă altceva: moartea democrației, așa cum o cunoaștem, scrie Rador, citând Time.

Pentru a face față COVID-19, țări precum India, Brazilia, Iordania și Thailanda reduc libertatea presei și libertatea de exprimare. În țări precum Israel, Coreea de Sud și SUA, s-a impus supraveghere intruzivă pentru a urmări circulația cetățenilor, în detrimentul drepturilor omului. Aceste măsuri draconice conferă o putere uriașă celor aflați în vârful fiecărui sistem și ale căror valori și judecată sunt supuse unei responsabilități reduse sau inexistente.

Mai mulți lideri profită deja de această putere. În Ungaria, prim-ministrul Viktor Orban poate acum să conducă prin decrete, pe o perioadă nedeterminată. În România, Chile, Bolivia și Israel, liderii exercită o imensă nouă autoritate din cauza virusului și o folosesc

pentru consolidarea controlului și marginalizarea opiniilor diferite.

Apoi este Filipine. Președintele Rodrigo Duterte a plasat cea mai mare parte a țării în izolare la 15 martie. Înconjurat de bărbați în uniformă, el a suspendat transportul în comun și a vorbit despre carantină la domiciliu, puncte de control și stare de alarmă, dar a spus puține despre virus sau despre ajutor economic pentru cei care au nevoie. De unde vor primi mâncare și consumabile și ce se întâmplă cu zilierii, cei care, așa cum se spune în Filipine, dacă nu muncesc, nu sunt plătiți?

Pe 24 martie, el a semnat o lege de extindere a decretelor de urgență, numită eufemistic Bayanihan to Heal as One (să ne vindecăm împreună) - bayanihan însemnând o tradiție a comunității de a lucra împreună pentru a rezolva o problemă. Congresul a convocat o sesiune de urgență și, în ciuda lipsei unui plan coerent din partea lui Duterte, legiuitorii au aprobat legea pe care a cerut-o, în 24 de ore, oferindu-i 5,4 miliarde de dolari pentru a face față pandemiei. În timp ce Senatul a respins cererea lui Duterte de a prelua firmele private (el poate acum doar să direcționeze aceste afaceri pentru a ajuta guvernul), a permis o adăugare de ultimă oră pentru a-i penaliza pe cei care „răspândesc informații false pe social media și pe alte platforme, în mod clar orientați spre promovarea haosului, panicii, anarhiei, fricii sau confuziei”- încă o măsură care vizează înăbușirea presei noastre libere. Pedeapsa este de două luni de închisoare și o amendă de până la 1 milion de pesos filipinezi, sau aproximativ 20.000 USD.

La 1 aprilie, Duterte a dat dispoziție public poliției că, dacă oamenii resping termenii carantinei, să „îi împuște”. A doua zi, exact asta s-a întâmplat în Agusan del Norte, unde un fermier în vârstă de 63 de ani a fost oprit la un punct de control pentru că nu purta mască. În stare de ebrietate, el s-a plâns de lipsă de hrană și de ajutor. Raportul poliției a spus că a încercat să atace cu o lamă, astfel că polițistul l-a împușcat și l-a ucis.

Nu sunt numai vești proaste: spre deosebire de Orban, decretele de urgență ale lui Duterte au un termen de trei luni. Majoritatea filipinezilor sunt vigilenți online - solicită răspunsuri, teste mai ample pentru COVID-19 și echipamente de protecție pentru

cadrele medicale - elemente de bază care ar fi trebuit să fie furnizate mult mai devreme. După ordinul dat de Duterte de a „împușca”, filipinezii au început pe rețelele de socializare să ceară #OustDuterteNow (alungați-l pe Duterte acum).

Misiunea jurnalismului independent nu a fost niciodată atât de importantă ca în prezent, când deciziile sunt luate fără transparență. Acum, mai mult ca oricând, faptele contează. Adevărul contează. Controlul şi echilibrul contează. Deși decretele de urgență par

necesare în această perioadă extraordinaăe, să nu renunțăm la libertățile noastre cu greu câștigate. Recuperarea lor ar putea fi chiar mai grea decât domolirea unui virus, potrivit articolului de opinis semnat în Time de directoarea unui site din Filipine.