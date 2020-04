Oficialii din Ucraina anunță că incendiul de lângă Cernobîl a fost stins

Șeful sistemului de urgență, Mikola Cecetkin, i-a raportat președintelui Volodimir Zelenski că ploaia i-a ajutat pe pompieri să stingă focul, dar a admis că vor mai trebui câteva zile ca să fie stinsă și iarba fumegândă. Cecetkin a spus că s-a evitat ca incendiul să cuprindă depozitele de deșeuri radioactive și alte instalații de la Cernobîl.Zona de Excludere Cernobîl, de 2.600 kmp, a fost stabilită după dezastrul din aprilie 1986 de la centrala care a trimis un nor radioactiv peste Europa. Zona este depopulată, deși aproximativ 200 de oameni au rămas în ciuda ordinelor.Într-o declarație online de marți, președintele Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să nu intre în panică: „Toți ne amintim lecția din aprilie 1986. Nimeni nu vă ascunde adevărul. Acum, adevărul este că situația este sub control”.Luni, activiști de mediu avertizaseră că flăcările se apropiau periculos de instalațiile pentru deșeuri radioactive. Iaroslav Iemelianenko, membru al consiliului public al agenției de stat responsabilă de zona din jurul centralei, spusese că un incendiu face ravagii la 2 km de un depozit de deșeuri adioactive.Săptămâna trecută, oficialitățile spuseseră că au depistat o persoană suspectă de declanșarea incendiului după ce dăduse foc ierbii uscate din zonă. Bărbatul de 27 de ani a afirmat că a ars iarba „ca să se distreze” și apoi n-a reușit să stingă focul când vântul s-a întețit.Luni, poliția anunțase că un alt rezident local a ars deșeuri și a dat foc ierbii accidental, declanșând alt incendiu de pădure devastator. Poliția a spus că el nu a raportat autorităților incendiul.Incendiile din zonă survin cu regularitate. Ele se declanșează adesea la începutul primăverii, când rezidenții dau foc ierbii – o practică răspândită în Ucraina, Rusia și alte țări ex-sovietice și care duce frecvent la incendii de pădure devastatoare. ( The Associated Press