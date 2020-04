Donald Trump îi acuză de "revoltă" pe guvernatorii care nu acceptă reluarea activităţilor economice

Preşedintele american Donald Trump a catalogat, marţi, drept "revoltă" refuzul unor guvernatori din Partidul Democrat de a permite, în contextul epidemiei, reluarea activităţilor economice în statele pe care le conduc, potrivit Mediafax.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a semnalat că va refuza reluarea prematură a activităţilor, de teama unui nou val de contagiere cu noul coronavirus. Poziţii similare au fost adoptate de guvernatorii statelor California, Oregon şi Washington.

"Să le spuneţi guvernatorilor democraţi că «Revolta de pe Bounty» a fost unul dintre filmele mele preferate din toate timpurile. O revoltă bună, de stil vechi, acum şi atunci este un lucru încântător şi revigorant de văzut, mai ales când rebelii au nevoie de atât de multe lucruri din partea Căpitanului. Prea uşor!", a declarat Donald Trump prin Twitter.

Preşedintele SUA a semnalat luni că lui îi revine ultima decizie privind reluarea activităţilor economice. Însă Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a reacţionat, potrivit CNN: "Dacă ne ordonă redeschiderea într-un mod care ar afecta sănătatea publică în statul meu, nu voi face acest lucru. Nu avem rege în ţara asta, avem Constituţie şi alegem preşedintele".

În Statele Unite se înregistrează 592.743 de cazuri de coronavirus şi 24.737 de decese, dintre care 7.905 în zona metropolitană New York, potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins.

Trump, care a rămas tăcut în privința unui calendar al relaxării, ar fi trebuit, în principiu, să anunțe marți componența „Comitetului pentru redeschiderea țării noastre”. Dacă s-a asigurat că nici fiica sa Ivanka, nici ginerele său, Jared Kushner nu ar face parte din ea, contururile și obiectivele acestei noi structuri rămân înconjurate de cea mai mare neclaritate.





Deocamdată, dorința sa de a lua toate deciziile de la Casa Albă, după ce, de câteva săptămâni, a subliniat responsabilitatea guvernatorilor în deficiențele cu care se confruntă pandemia, provoacă tensiuni puternice.





Statele din nord-estul Americii New York, New Jersey și Conneticut vor lucra împreună cu Delaware, Pennsylvania și Rhode Island pentru a coordona repornirea graduală a economiilor lor, a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.„Nimeni nu a mai fost în această situația înainte, nimeni nu are toate răspunsurile”, a declarat Cuomo în timpul unui apel video cu ceilalți cinci guvernatori care s-au alăturat înțelegerii.Guvernatorii din California, Oregon și statul Washington au anunțat la rândul lor că au ajuns la o înțelegere asupra unei abordări comune pentru repornirea afacerilor locale, fără a acorda însă un interval de timp în care acest lucru se va întâmpla, afirmând că sănătatea cetățenilor va fi prioritară în luarea deciziei.Anunțul vine după ce în cursul zilei de luni președintele american, Donald Trump a afirmat că orice decizie de repornire a economiei e a sa de luat, și nu a guvernatorilor . Tensiunile între Trump și o parte a guvernatorilor statelor federale au început să iasă la suprafață după înrăutățirea pandemiei COVID-19 în SUA.Unul din motivele de divergență dintre președintele american și guvernatori vizează maniera și momentul în care ar urma să fie repornită activitatea economică în sectoarele afectate de măsurile menite de a preveni răspândirea pandemiei.