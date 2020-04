LIVEVIDEO de la Vatican Paștele catolic: slujba de Înviere cu bisericile închise / Modificări în ceremonia de la Vatican, din cauza crizei coronavirusului

Slujba din Noaptea de Paști a Papei Francisc a suferit modificări semnificative și se desfășoară fără participarea credincioșilor. Mai întâi, s-a schimbat ora Vigiliei pascale, care a început la 21.00, cu o jumătate de oră mai târziu decât era programată inițial, potrivit Radio Vatican.Apoi, s-a schimbat locul, chiar dacă se rămâne în spațiul liturgic al basilicii: nu se mai celebrează la Altarul Mărturisirii lui Petru – sub baldachinul artistic ridicat pe mormântul lui Petru - ci la Altarul Catedrei.În fine, modificări au avut loc și în desfășurarea celebrării: ceremonia luminii și binecuvântarea focului nou se desfășoară lângă Altarul Mărturisirii, nu în atriul lăcașului de cult, iar puținii participanți nu vor mai avea în mâini lumânări pe care să le aprindă de la Lumânarea pascală; întreita aclamație ”Lumina lui Christos!” va marca ritmul aprinderii luminilor din interiorul bazilicii; la intonarea imnului ”Gloria!” clopotele vor începe să tragă, ducând în noaptea de pe cele șapte coline ale Cetății Eterne vestea cea bună a Învierii Domnului.Aceeași sobrietate și în celebrările din Duminica Paștelui, 12 aprilie 2020. Potrivit uzanței, în cursul dimineții, papa celebra Liturghia în Piața San Pietro, iar la ora 12.00, mergea la balconul central al bazilicii pentru mesajul pascal și binecuvântarea ”Urbi et Orbi”.Contextul pandemiei a adus și aici modificări importante. Astfel, papa Francisc celebrează Sfânta Liturghie la ora 11.00 la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro. Evanghelia învierii este proclamată, ca de obicei, în greacă și latină. La finalul Liturghiei, în jurul orei 12.00, Papa merge în sacristie, unde își lasă veșmintele liturgice, apoi se întoarce în bazilică și merge în fața Altarului Mărturisirii, de unde transmite ”Urbi et Orbi” mesajul pascal și binecuvântarea apostolică, însoțită de darul indulgenței plenare.Sursa: Radio Vatican